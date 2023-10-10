Bjelica gitti! İşte anlaşma şartları

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı.

, Fotoğraf; AA
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Bjelica gitti! İşte anlaşma şartları
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10 Ekim 2023 11:06
Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yolları ayırma konusunda anlaşmaya vardı.

61saat'in haberine göre; Yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan Hırvat antrenöre kalan maaşı 2 taksit halinde ödenecek.

Sözleşmesinde bulunan 2. yıl için ise ödeme yapılmayacak. Anlaşmanın gün içerisinde Trabzonspor tarafından duyurulması bekleniyor.

AVCI, ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

Abdullah Avcı'nın ise çarşamba günü Trabzon'da olması, perşembe günü de takımın başında olması bekleniyor.



 

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