Bjelica gitti! İşte anlaşma şartları

Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yolları ayırma konusunda anlaşmaya vardı.
61saat'in haberine göre; Yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan Hırvat antrenöre kalan maaşı 2 taksit halinde ödenecek.
Sözleşmesinde bulunan 2. yıl için ise ödeme yapılmayacak. Anlaşmanın gün içerisinde Trabzonspor tarafından duyurulması bekleniyor.
AVCI, ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR
Abdullah Avcı'nın ise çarşamba günü Trabzon'da olması, perşembe günü de takımın başında olması bekleniyor.
61saat'in haberine göre; Yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan Hırvat antrenöre kalan maaşı 2 taksit halinde ödenecek.
Sözleşmesinde bulunan 2. yıl için ise ödeme yapılmayacak. Anlaşmanın gün içerisinde Trabzonspor tarafından duyurulması bekleniyor.
AVCI, ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR
Abdullah Avcı'nın ise çarşamba günü Trabzon'da olması, perşembe günü de takımın başında olması bekleniyor.