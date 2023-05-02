Bjelica'dan yoğun mesai! Takım raporunu hazırlıyor

Mevcut kadroda bulunan isimlerden hangileri ile gelecek sezon devam edileceği noktasında Süper Lig'in geri kalan bölümüne önem veren Hırvat teknik adam; savunma, orta saha ve forvet hattında oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda oyuncu portföyünde bulunan alternatif isimleri yönetim kuruluna önerecek. Bordo-mavili yönetim de önümüzdeki sezonun hazırlıkları başlamadan Bjelica'ya takımını teslim etmeyi planlıyor.



Hırvatistan'da birçok oyuncunun kariyerine dokunuşlar yapan Nenad Bjelica için Bruno Petkovic ismi özel bir yer tutuyor. Dinamo Zagreb'e transfer ettiği golcü isimle 2018- 2020 yılları arasında Hırvat kulübünde birlikte görev yapan Bjelica, oyun planlarının büyük bir bölümünü golcü oyuncuya göre dizayn ediyordu. Bjelica, Petkovic'i 73 maçta oynatarak en fazla forma şansı veren isim olmuştu.



Bjelica'nın eski öğrencisi, Hertha Berlin forması giyen ön libero ve merkez orta saha oyuncusu Ivan Sunjic ile birlikte, ön libero ve stoper pozisyonunda çok yönlü oynayan Mihael Zaper de Karadeniz ekibinde transferi düşünülen isimler arasında yer alıyor.



