Bjelica'dan Trabzonspor'a şok talep!

Trabzonspor 'da ayrılık görüşmeleri yapılan teknik direktör Nenad Bjelica, 5 ay 19 gün süreyle teknik adamlık kariyerindeki en kısa birlikteliğini Trabzonspor'da yaşadı.

Yeni sezonda takıma kendi talebiyle 5 oyuncu getiren ve Süper Lig'deki en yüksek maaşlı hoca olan Nenad Bjelica'nın 172 günlük macerasının maaş ve futbolcu maliyeti 11 milyon 965 bin Euro ve Orsic transferi için bedelsiz gönderilen Taha Altıkardeş oldu.

Trabzonspor'da sezona başarı hedefiyle yola çıkan fakat istikrar sağlayamayan teknik direktör Nenad Bjelica ile ayrılık kararı resmiyete dökülüyor. Taraflar arasında resmi görüşmeler devam ederken Bjelica alacaklarının tamamını talep ediyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bjelica'nın tazminatını sponsorlar aracılığıyla ödemeyi düşünüyor.

2024-25 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Bjelica'ya geçen sezon görev yaptığı 8 hafta için 100 bin Euro ödenmişti. Bu sezon ve sonraki sezon için 1 milyon 600 bin Euro'ya imza atan 52 yaşındaki hoca kulüpten tüm alacaklarını istiyor. Ücretiyle Süper Lig'de en yüksek maaşı alan teknik adam olan Bjelica ile görüşen Trabzonspor yönetimi, tazminatta uzlaşma sağlamaya çalışıyor.

Geçen sezon Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası Orhan Ak'ın göreve geldiği Trabzonspor'da dikiş tutturulamamış ve İhsan Derelioğlu'na takım emanet edilmişti. Ligin 29'uncu haftasında İhsan Derelioğlu yönetiminde oynanan ve golsüz biten Beşiktaş karşılaşmasından sonra göreve gelen Nenad Bjelica, takımı 45 puanla 6'ncı sırada teslim almıştı. 30'uncu haftada Sivasspor maçıyla göreve başlayan ve toplam 8 lig müsabakasına çıkan Bjelica, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Deplasmanda 5, iç sahada 3 maça çıkan Bjelica, Sivasspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'e yenilirken dışarda tek galibiyeti Giresunspor'a karşı aldı. İç sahada 3 maçı da kazanan Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, 8 haftada 12 puan toplayıp sezonu 57 puanla 6'ncı sırada tamamladı.

Yeni sezona 16 yeni transferle başlayan ve camiaya başarı vaat eden Bjelica, bu sezon ligde 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Deplasman başarısızlığını bu sezon da sürdüren Hırvat hoca, Galatasaray, Hatayspor ve Adana Demirspor'a deplasmanda, Çaykur Rizespor'a ise sahasında yenilmişti. Son olarak Adana Demirspor mağlubiyetiyle bu sezon da 8 maçta 12 puan toplayabilen Bjelica, takımı 5'inci sırada konumunda bırakıyor.

Trabzonspor macerası kısa süren 52 yaşındaki Hırvat hoca, bugüne kadar çalıştırdığı 9 farklı takım arasında en kısa kariyer sezonunu geçirdi. Trabzonspor'dan önce 8 takımı çalıştıran Bjelica, teknik adam olarak en uzun birlikteliğini 2010-2013 yılları arasında yönettiği Avusturya ekibi WAC St. Andra'da 3 yıl 1 aylık sürede 124 müsabakaya çıkarak geçirmişti. Bjelica, Trabzonspor kariyeri öncesinde en kısa hocalığını da 2008-2009 yıllarında teknik adamlık kariyerine başladığı Avusturya ekibi Kartern'de 7 ayda 16 maça çıkarak yapmıştı.

Trabzonspor'a 18 Nisan 2023'te imza atan Bjelica, 172 gün çalıştırdığı takımla 5 ay 19 günlük süreçte bizzat kendi isteğiyle Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Tonio Teklic ve Ongjen Bakic transferlerine imza attı.

Nenad Bjelica'nın talebiyle Southampton'dan alınıp 2+1 yıllık anlaşma sağlanan ve lig başlamadan çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic için kulübüne 2 milyon 400 bin Euro bonservis, bu sezon futbolcuya 1 milyon 600 bin Euro maaş ve yüzde 3 menajerlik ücreti ödenirken Taha Altıkardeş ise Göztepe'ye bedelsiz gönderildi.

Bjelica'nın isteği doğrultusunda 1 sezonluk Udinese'den kiralanan ve 2+1 yıllık opsiyonu bulunan stoper Filip Benkovic için bu sezon 1 milyon 100 bin Euro, kulübüne de 500 bin Euro kiralama ücreti ödenirken menajerlik ücreti verilmedi. Bonservissiz alınarak 2 yıl anlaşma yapılan arka çapraz bağlarında sakatlık yaşayan Joaquin Fernandez için bu sezon 1 milyon 300 bin Euro maaş, yüzde 4,4 de menajerlik ücreti verildi.

Hırvatistan ekibi Varazdin'den bonservisiyle alınıp 3 yıl anlaşma yapılan Tonio Teklic için kulübüne 1 milyon Euro, futbolcuya bu yıl için 600 bin Euro garanti ücret ödendi. Son olarak Bjelica'nın 'geleceğe yatırım' düşüncesiyle istediği ve 2+2 yıl anlaşılan 20 yaşındaki Ongjen Bakic'e bu sezon 65 bin Euro, yüzde 5 de menajerlik bedeli ödendi.

Nenad Bjelica'nın talebiyle bordo mavili kulübe transfer edilen 5 oyuncunun maliyeti rakamsal olarak toplamda 8 milyon 665 bin Euro oldu. Bjelica'nın fesihle birlikte tüm ücretini alması durumunda 5 aylık maliyeti 11 milyon 965 bin şeklinde gerçekleşecek.

Trabzonspor ile Bjelica kesiminde ayrılığı resmiyete dökmek için görüşmeler devam ederken diğer yandan takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı resmi sürecin tamamlanmasını bekliyor. Geçen sezon sürpriz ayrılığa imza atan Egemen Korkmaz'ın da Avcı'nın ekibinde yeniden Trabzonspor'da göreve başlayacağı iddia edildi.