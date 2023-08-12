Bjelica'dan Galatasaray maçı cevabı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 1-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşması sonrası konuştu.
Bjelica, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var." dedi.
Visca'nın devre arasındaki değişikliği sorulan Hırvat teknik adam, "Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik kendisini" cevabını verdi.
GALATASARAY MAÇI CEVABI!
Bjelica, sistemle ilgili, "Sistemler maç kazandırmazlar. Size galibiyeti getirecek olan başka nitelikler var. Bunun içine duyguyu, davranışı, empatiyi katabiliriz. Bunlar olmadan herhangi bir sistemin başarı getireceğinin garantisi yoktur" sözlerini sarf etti.
Bjelica, sakat oyuncular ve gelecek haftaki Galatasaray maçı için, "Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor. O bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti. Ondan sonra da Galatasaray maçı için düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bjelica, karşılaşmayla ilgili olarak, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Hak edilmiş üzerinde çalışılmış bir galibiyet oldu bizim adımıza." diye konuştu.
Oyuncularını tebrik eden Bjelica, "Hepsi gayet iyi mücadeleler verdiler. Belki maçı daha önce çözebilirdik, daha önce fişini çekebilirdik ancak maçın sonunda bazen savunma yapmanız gerekebilir. Bugün de oyuncularım ona da direnç gösterebileceklerini, başarabileceklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.
Taraftarların galibiyetin önemli mimarı olduğunu aktaran Bjelica, "Taraftarlarımız bu galibiyetin mimarı oldular. Önümüzdeki maçlarda da onları bu şekilde mutlu edebilmeyi umuyoruz. O rüzgarı o desteği sırtımızda hissettiğimiz her an bizim için işler daha kolay oluyor. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"İLK YARIDA 3-0 YAPABİLİRDİK"
İlk yarı iyi bir maç çıkardıklarını ve rakibe hiç fırsat vermediklerini ifade eden Bjelica, şunları kaydetti:
"Belki de ilk yarı özelinde maçı 2 hatta 3-0'a getirecek pozisyonlar vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarının hemen ilk pozisyonunda Umut Bozok'la direkten dönen bir golümüz vardı. Tamamında rakibine hiç fırsat vermeyen bir takım vardı, rakibimize çok az fırsat tanıdık. Futbolda maçı bitirecek, fişi çekecek golü bulamadığınızda rakibiniz ümitlenir ve üzerinize gelmeye başlar. Son 15 dakika düştüğümüz dönem oldu. O dönemde topu tutmayı çok iyi bilemedik. Yorgun oyuncularımız da vardı. 60 dakika sonrasında yorulan oyuncular vardı. Takıma herhangi bir şekilde emir ve istekte bulunmadan dahi geride olan takım daha fazla risk alır, önde olan takım da skoru koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmaya yönelmeye çalışır. Maçın geneli böyleydi. Rakibimiz maçın son anlarına doğru üzerimize baskı oluşturdu ama çok net pozisyon olarak Stefano Denswil'in içinde olduğu pozisyon faul mü değil mi diye tartıştığımız pozisyon dışında yoktu. Son 15 dakika biraz düştük belki ama genel olarak baktığımızda rakibimize çok net pozisyon vermediğimizi söyleyebilirim."
TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA
Haftaya oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Bjelica, "Avrupa'da birçok maç oynadılar ve o maçlar üzerinden çalışacağız. Maça çıktığımızda gayet hazır bir şekilde takımımız sahada olacak." dedi.
Transferlerle ilgili olarak Bjelica, "Elimdeki oyunculardan memnunum ve bunu daha iyiye götürebiliriz. Elimizdeki oyuncular 6 haftalık hazırlık sürecinde gayet büyük fedakarlık gösteren oyuncular ve dolayısıyla hepsi şansı hak ediyor. Sakatlık ve çeşitli nedenlerle bizimle olmayan Orsic, Fernandes, Hüseyin ve Siopis gibi oyuncuların eksikliği kulübemizdeki imkanları kısıtlamış olabilir. Yeni oyuncuları aramıza katabilmek ve rekabet artırabilmek adına hep beraber çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Bjelica, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var." dedi.
Visca'nın devre arasındaki değişikliği sorulan Hırvat teknik adam, "Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik kendisini" cevabını verdi.
GALATASARAY MAÇI CEVABI!
Bjelica, sistemle ilgili, "Sistemler maç kazandırmazlar. Size galibiyeti getirecek olan başka nitelikler var. Bunun içine duyguyu, davranışı, empatiyi katabiliriz. Bunlar olmadan herhangi bir sistemin başarı getireceğinin garantisi yoktur" sözlerini sarf etti.
Bjelica, sakat oyuncular ve gelecek haftaki Galatasaray maçı için, "Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor. O bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti. Ondan sonra da Galatasaray maçı için düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bjelica, karşılaşmayla ilgili olarak, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Hak edilmiş üzerinde çalışılmış bir galibiyet oldu bizim adımıza." diye konuştu.
Oyuncularını tebrik eden Bjelica, "Hepsi gayet iyi mücadeleler verdiler. Belki maçı daha önce çözebilirdik, daha önce fişini çekebilirdik ancak maçın sonunda bazen savunma yapmanız gerekebilir. Bugün de oyuncularım ona da direnç gösterebileceklerini, başarabileceklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.
Taraftarların galibiyetin önemli mimarı olduğunu aktaran Bjelica, "Taraftarlarımız bu galibiyetin mimarı oldular. Önümüzdeki maçlarda da onları bu şekilde mutlu edebilmeyi umuyoruz. O rüzgarı o desteği sırtımızda hissettiğimiz her an bizim için işler daha kolay oluyor. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"İLK YARIDA 3-0 YAPABİLİRDİK"
İlk yarı iyi bir maç çıkardıklarını ve rakibe hiç fırsat vermediklerini ifade eden Bjelica, şunları kaydetti:
"Belki de ilk yarı özelinde maçı 2 hatta 3-0'a getirecek pozisyonlar vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarının hemen ilk pozisyonunda Umut Bozok'la direkten dönen bir golümüz vardı. Tamamında rakibine hiç fırsat vermeyen bir takım vardı, rakibimize çok az fırsat tanıdık. Futbolda maçı bitirecek, fişi çekecek golü bulamadığınızda rakibiniz ümitlenir ve üzerinize gelmeye başlar. Son 15 dakika düştüğümüz dönem oldu. O dönemde topu tutmayı çok iyi bilemedik. Yorgun oyuncularımız da vardı. 60 dakika sonrasında yorulan oyuncular vardı. Takıma herhangi bir şekilde emir ve istekte bulunmadan dahi geride olan takım daha fazla risk alır, önde olan takım da skoru koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmaya yönelmeye çalışır. Maçın geneli böyleydi. Rakibimiz maçın son anlarına doğru üzerimize baskı oluşturdu ama çok net pozisyon olarak Stefano Denswil'in içinde olduğu pozisyon faul mü değil mi diye tartıştığımız pozisyon dışında yoktu. Son 15 dakika biraz düştük belki ama genel olarak baktığımızda rakibimize çok net pozisyon vermediğimizi söyleyebilirim."
TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA
Haftaya oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Bjelica, "Avrupa'da birçok maç oynadılar ve o maçlar üzerinden çalışacağız. Maça çıktığımızda gayet hazır bir şekilde takımımız sahada olacak." dedi.
Transferlerle ilgili olarak Bjelica, "Elimdeki oyunculardan memnunum ve bunu daha iyiye götürebiliriz. Elimizdeki oyuncular 6 haftalık hazırlık sürecinde gayet büyük fedakarlık gösteren oyuncular ve dolayısıyla hepsi şansı hak ediyor. Sakatlık ve çeşitli nedenlerle bizimle olmayan Orsic, Fernandes, Hüseyin ve Siopis gibi oyuncuların eksikliği kulübemizdeki imkanları kısıtlamış olabilir. Yeni oyuncuları aramıza katabilmek ve rekabet artırabilmek adına hep beraber çalışıyoruz." şeklinde konuştu.