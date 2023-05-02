Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Dorukhan Toköz, planlanandan çok daha uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2 Eylül'de yaşadığı sakatlık ile sol diz çapraz bağları ve menisküsleri kopan 26 yaşındaki orta saha, hemen ameliyat edilmiş ve dönüş süresi 4 ila 5 ay arasında belirlenmişti. 12 Kasım'da ise ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez bıçak altına yatınca sezonu kapattı. İstanbul'da tedavisini sürdüren ve bir ara milli takım ile kısa süreli idmanlara katılan Dorukhan, Trabzon'a gelmemişti. Ancak teknik direktör Nenad Bjelica, hem oyuncusuyla tanışmak hem de tedavi sürecini yakından takip etmek için Trabzon'a gelmesini istedi. Bu talep üzerine takıma dönen yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından dün antrenmana katılıp bireysel çalışma yaptı.



1+1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyebilen Dorukhan, gelecek yıl da Trabzonspor'da. 2024- 25'te ise opsiyonu kullanılırsa takımda kalacak.





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