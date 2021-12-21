Bjarnason. "Yunus Akgün inanılmaz biri!"

Adana Demirspor'un İzlandalı oyuncusu Birkir Bjarnason, Yunus Akgün'ün performansıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
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Bjarnason. 'Yunus Akgün inanılmaz biri!'
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21 Aralık 2021 23:11
Adana Demirspor'un İzlandalı oyuncusu Birkir Bjarnason, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta 2 gol atan Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Bjarnason, "Mükemmel oynadı Yunus. Çok kaliteli bir oyuncu. Yoktan var edebilecek goller atıyor. Yunus gibi biriyle aynı takımda olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"

Mücadeleyi değerlendiren İzlandalı oyuncu, "Her maç öncesi yaptığımız gibi analizlerimizi yaptık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Birbirimize çok yardımcı olduk. Daha fazla gol atabilirdik." açıklamasını yaptı.

"ADANA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Türkiye'de yaşamaktan ve futbol oynamaktan mutlu olduğunu belirten Bjarnason, "Adana'da olduğum için çok mutluyum. Türkiye'ye sürekli geliyordum milli takımla. Türkiye'de oynamaktan ötürü çok mutluyum. Başkanımız güzel bir takım kurdu. Bu takımın parçası olduğum için mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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