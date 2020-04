Bizim için Şampiyon filmi konusu nedir, Netflix'te nasıl izlenir (Bold Pilot hayatı)

Bold Pilot şampiyon at Bizim için Şampiyon filmi ile Netflix'te izleyiciyle tekrar buluşuyor. Sinemada yayınlandığı tarihte Bizim için Şampiyon filmi oldukça ilgi görmüştü ve film yeniden seyirciler için yayınlanmaya başlandı. Film konusu Bold Pilot isimli atın nasıl şampiyonluğu, sahibi Begüm Atman'ın hastalığı ve Halis Karataş ile yaşadıkları büyük aşkı anlatıyor izleyiciye. Nasıl izlemek gerekiyor ile ilgili soru ise Netflix isimli film - dizi yayıın platformuna üye olarak gerçekleşebilir. Detaylar ile ilgili haberimize göz atabilirsiniz.Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması.Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük'ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş'a Ekin Koç, Begüm Atman'a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.Bizim İçin Şampiyon filmi çekimleri İstanbul Zeytinburnu'nda yer alan Veli Efendi Hipodramı'nda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca filmin çekimleri Adapazarı, Bursa ve Konya gibi illerde de çekilirken filmin çekimleri 50 gün sürmüştür.Ekin Koç (Halis Karataş)Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)Serkan Ercan (Yaşar)Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)Sekvan Serinkaya (Gülağa)Merve Altınkaya (Zeynep Atman)Melis Sezen (Esra Atman)Şenay Dede (Lale Atman)Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)Oğuz Kara (Erdi Karataş)Nurhan Özenen (Doktor Neşe)Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)Dünya çapında ve ülkemizde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, birçok ödüllü film,dizi ve belgeseli kullanıcılarla buluşturan bir platforum. Netflix Türkiye platforumunda dizi izleyen kullanıcıları cezbeden konuların başında filmleri veya dizileri izlerken karşılarına hiçbir şekilde reklam vs. çıkmamasıdır.Netflix kullananlar veya kullanmak isteyen kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında dizi, film izlemek gelmektedir. Bu sorunun cevabını verecek olursak bunu dolaylı yollardan gerçekleştirebileceğinizdir. Netflix'in mobil uygulamaları üzerinden izlemek istediğiniz film veya diziyi WiFi üzerinde indirebilir ve daha sonra uygulama üzerinden internete gerek duymadan istediğiniz yerde ve zamanda izleyebilirsiniz.Netflix izlemek isteyen kullanıcılar için 3 farklı hesap tipi vardır. Bunlar şu şekilde;Temel ÜyelikStandart ÜyelikÖzel Üyelik1- Paket (15.99 TL): 1 Ekranda standart çözünürlükte izleyebilirsiniz. Videoları 1 telefon ya da tablete indirebilirsiniz.2- Paket (27.99 TL): Aynı anda 2 ekran üzerinde izleme. HD kullanılabilir. Videoları 2 telefon ya da tablete indirebilirsiniz.3- Paket (39.99 TL): Aynı anda 4 ekran üzerinde izleme. HD ve Ultra HD kullanılabilir. Videoları 4 telefon ya da tablete indirebilirsiniz.Tüm PAKETLER, istediğiniz kadar çok cihazda sınırsız sayıda televizyon programı ve film sunar. Yüksek Çözünürlük (HD) ve Ultra Yüksek Çözünürlük (Ultra HD) kullanılabilirliği İnternet hizmetinize ve cihazınızın özelliklerine bağlıdır. Tüm içerik HD veya Ultra HD olarak kullanılamaz. Ayrıca çocuklar için hem de yetişkinlerin izlemesi için ayrı hesaplar oluşturabiliyorsunuz.