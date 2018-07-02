Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak,dedi.Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon iç sahada tek maç kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, taraftarın desteğiyle iç saha avantajını Süper Lig'de sürdürmek istiyor.Süper Lig'de taraftarın da desteğiyle sahasında maç kaybetmemeyi amaçlayan mavi-beyazlı ekip, Erzurum'un, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların zorlanacağı deplasmanlardan olacağına inanıyor.Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Süper Lig için yeni bir takım oluşturacaklarını söyledi.İç transferi tamamladıklarını ve dış transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:"Geçen yıl maçları en fazla seyredilen takım biz olmuşuz. Bu bizim için çok önemli, bunun sebebi de oynadığımız futbol. İnşallah Süper Lig'de aynı futbolu oynamaya devam edeceğiz. Hücum oynamaya ve seyirciye zevk veren bir oyun sergilemeye çalışacağız. Muhteşem bir taraftarımız var. Erzurum gerçekten bir deplasman şehri ve bunu herkese göstereceğiz. İç sahada kaybetmeyen tek takımız, inşallah bu özelliğimizi devam ettireceğiz. Avantajımızın da dezavantajımızın da farkındayız. Geçen sene iç sahayı avantaj olarak kullandık ve şampiyon olduk. İnşallah bunu da Süper Lig'de devam ettiririz."Mehmet Altıparmak, ilk kez Süper Lig'de bir takım çalıştıracağını anımsatarak, 20 yıl Süper Lig'de top oynadığına işaret etti.Süper Lig'in ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini çok iyi bildiğini aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:"Herkes Süper Lig'i çok büyütüyor. Süper Lig ile 1. Lig arasında tabii ki fark var, fark yok desek yalan olur ama bu kadar büyüteceğimiz bir şey de yok. Kazanırız veya kaybederiz ama Süper Lig'de de aynı oyunu oynayacağız. Önce yaptığımız işten bizim zevk almamız lazım sonra eğer taraftarı tribüne çekmek istiyorsak iyi futbol oynamak zorundayız, tabii bunun yanında netice de almak zorundayız."Sürekli hücum odaklı oyun oynattığına dikkati çeken Altıparmak, tüm maçlara galibiyet parolasıyla çıktığını vurguladı.Aynı sistemi Süper Lig'de uygulayacaklarını ve bunun için sisteme uygun oyuncu alacaklarını dile getiren Altıparmak, şunları kaydetti:"Kimse Erzurum'un taraftarını bilmiyor, bilse de buraya gelişleri, hazırlanışları farklı olacak. Biz bu avantajı gelen takımlara zaten kafadan hissettiriyoruz, geçen sene bunu yaptık. Belki bu sene çok daha iyi takımlara karşı oynayacağız ama biz de iyi takım kuracağız. Burada önemli olan şey taraftarla bütünleşmek. Taraftarla bütünleştiğimizde sahadaki mücadelemizle inşallah herkese o deplasman kabusunu yaşatacağız buna büyük takımlar da dahil."Teknik direktör Mehmet Altıparmak, tüm maçlara 3 puan parolasıyla çıkacaklarını vurgulayarak, "Bizim için artık Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçı ile diğer maçlar arasında fark yok çünkü hepsi 3 puanlık maçlar. Tabii ki bu maçlar çok ses getiriyor ama bu işlerin hepsini yapacak olan sahadaki bizler ve tribündeki taraftarlarımızdır. Ben 'Türkiye Süper Lig'de taraftar görsün ' diyorum ve inşallah bunu taraftarımız herkese gösterecek." ifadelerini kullandı.