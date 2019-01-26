Bizim Hikaye dizisi 54. bölüm izle, Bizim Hikaye dizisi 55. yeni bölüm fragmanı izle

İzlenme rekorları kıran ve FOX TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Bizim Hikaye dizisi 54. bölümünde yaşananlar ve 55. bölüm fragmanı...Nihal, Barış'ın hayatta olduğundan şüpheleniyor. Filiz ve Barış Nihal'in yurt dışında olduğunu sanıyor. Çiçek minibolların sorumluluğunu üstüne alıyor ve onlara dünyayı dert ediyor. Bir de yanından ayırmıyor. Sabah kahvehaneye giderken bile onları yanında götürüyor. Kiraz ve Fiko'un yarıyıl tatili cehenneme dönüyor. Cemil, Çiçek'in kahvehaneyi işletmesine hiç sıcak bakmıyor. Çiçek de onu tersliyor. Hikmet öfke ile kahvehaneye giriyor. ' O adamı nasıl saklarsınız' diyerek çıkışıyor. Cemil de şüpheleniyor. Çiçek bir şekilde, Cemil'i yolluyor. Hikmet biri sorarsa her şeyi söyleyeceğini anlatıyor.5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde'nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış'ın Filiz'e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır.1997 yılında anne babası ayrılmıştır. Aynı zamanda Hazal Kaya'nın 7 yaşında baleye başladığı yıldır. Anne ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı.Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka'nın reklam yüzü olmuştur. Henüz lisedeyken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara başvuruda bulunmuştur. İlk olarak Acemi Cadı, Sıla ve Taşların Sırrı dizisinde rol almıştır. Fakat ilk başrol oyunculuğunu 2007 senesinde "Genco" dizisiyle yapmıştır. Dizide iyiden iyiye adını duyurmaya başlayan Hazal Kaya, 2009 yılında Aşk-ı Memnu dizisine geçmiştir. Asıl çıkışını "Aşk-ı Memnu" dizisiyle yakalamıştır. Hazal Kaya son olarak 2011 yılında "Adını Feriha Koydum" dizisinde Feriha karakteriyle başrol oynadı. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir'in yapımını üstlendiği "Çalgı Çengi" filmidir.Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı.2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı. 2013 – 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Burak Topçuoğlu karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol almıştır.2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız,Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.Filmleri ve Dizileri : Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi) Medcezir (Aras) (TV Dizisi) Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi) Sultan (Tarık) (TV Dizisi) Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)Reha Özcan 5 Temmuz 1965 yılında Bingöl'de doğdu. Serhat Özcan'ın kardeşidir. Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünü yönetmen olarak çalıştırdı. Reha Özcan, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik de yaptı. 2010\2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, sinema tetelevizyon çalışmaları da yapmıştır. İlk olarak "Naciyeyi Kim Sevmez" ve "Dağlar Delisi" dizilerinde rol alan Reha Özcan, 2009 yılında 4. Uluslarlarası İpek Yolu Film Festivali kapsamında "Bahtı Kara" filmindeki Adnan rolü ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Reha Özcan, 2012 yılında da Emin Alper'in "Tepenin Ardı" filminde Nusret rolü ile 3 Malatya Uluslararası Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Reha Özcan, 2013 yılında Doğa Rutkay, İpek Tenolcay ve Sarp Akkaya ile birlikte "Ölü Yada Diri" aksiyon filminde oynadı.