Bizim Çocuklar; Nereden nereye?

Son dönemde millî takımın üstüne karabasanlar çöktü. Daha üç ay önce büyük umutlarla gidilen Avrupa Şampiyonası tam bir hüsranla sonuçlandı. Ay yıldızlılar gruptaki üç maçında İtalya, Galler ve İsviçre'ye yenilirken yediği 8 gole karşılık ancak 1 gol bulabilip EURO 2020'nin en kötüsü unvanıyla geri dönmüştü. Her şeye rağmen Dünya Kupası elemelerinde grubumuzda lider durumdaydık ve Katar hayalimiz sürüyordu. Ancak o rüya şimdi kâbusa döndü ve EURO 2020'deki arızaların sürdüğünü gözler önüne serdi.



Savaşan takım yok



Bir dönem rakip takımlar üzerinde büyük baskı kuran ve son dakikaya kadar pes etmeyen millî takım gitti, yerine savaşmayan, tepki gösteremeyen ve 'bitse de gitsek' havasında oynayan bir millî takım geldi âdeta. "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla rakipleri korkulu rüyası olan ay yıldızlı takım, son dönemde öne geçtiği maçları bile elinde tutamıyor artık. Elemelerde Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından iki farklı öne geçtiğimiz Letonya maçında olduğu gibi iki farkla öne geçtiğimiz Karadağ maçında da evimizde puan kaybettik.



Hatalar zinciri



Karadağ maçında yapılan hatalar zinciri "Bu kadar da olmaz" denilecek cinstendi. Cengiz ve Yusuf'un attığı gollerin ardından farkı artırabilecek pozisyonları heba ederken özellikle ikinci yarıda geriye çekilmek takıma pahalıya patladı. Teknik direktör Şenol Güneş, yaptığı değişikliklerle EURO 2020'deki formsuzluğunu ortaya koydu. Cengiz ve Okay gibi rakibe baskı uygulayan iki ismin kenara alınıp Alparslan ve Enes'in sahaya sürülmesi Karadağ'ı rahatlatırken gole de davetiye çıkardı.



Özgüven kaybı var



Uzatmada kazanılan frikikte kaleci Altay'ın ısrarla baraja dört oyuncu isteyip Enes'in Burak'ın ikazına rağmen orada yer almaması da takımdaki başıboşluğun göstergesiydi. İç sahada Letonya ve Karadağ'a karşı bu kayıpları vermesek grupta 12 puanla liderdik ve grup sonuncusu Cebelitarık'la oynama 'jokerimiz' de elimizde olacaktı. Şimdi Cebelitarık ve Hollanda maçları öncesi ezberi bozulmuş, öz güvenini tamamen kaybetmiş, sahada hayalet gibi dolaşan bir takımla baş başayız. Tarihî bir fırsatı geri tepmek üzereyiz...



KARADAĞ 67, LETONYA 136'NCI SIRADA...



Kimlere puan verdik



EURO 2020 sonrası FIFA sıralamasında 10 basamak birden düşerek 39'unculuğa gerileyen Türkiye, grup elemelerinde kendisinden çok daha kötü durumda olan iki takıma ikişer puan kaybetti. Karadağ 67, Letonya ise 136'ncı sırada bulunuyor. Türkiye, takipçileri Norveç ile Hollanda'nın berabere kalmasıyla grupta 8 puanla liderliğini sürdürdü.



Hala biz lideriz!



Milliler gitti



TFF Başkanı Nihat Özdemir, ay yıldızlı takımın dünkü idmanını teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte seyretti. İkilinin koyu sohbeti gözden kaçmazken Şenol Güneş "Her şeye rağmen grupta lider durumdayız ve bu kayıpları telafi edeceğiz. Puan kaybı hakkımızı erken kullandık o kadar" diyerek Dünya Kupası'na gideceklerinin sözünü verdi. Öte yandan ay yıldızlı kafile, dünkü idman sonrasında Cebelitarık maçı için uçakla İspanya'nın Malaga şehrine gitti. Oradan Cadiz'e geçen millî takım, burada kampa girdi.