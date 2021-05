Bizim çocuklar ilk provayı kazandı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () hazırlıklarını sürdürenA Milli Takımımız, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçındaile karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmayı milli takımımız 2-1'lik skorla kazandı.Azerbaycan 27. dakikada Mahmudov'un golüyle öne geçerken, Bizim Çocuklar'ın gollerini 34. dakikada Halil Dervişoğlu ile 44. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesindeki 2. hazırlık maçında 31 Mayıs Pazartesi günü 20:00'de Antalya'da Gine ile karşı karşıya gelecek.Karşılaşmanın 2. yarısında mücadelede sertlik yaşanırken, Altay Bayındır ve Halil Akbunar sakatlık yaşadı.Altay Bayındır 73. dakikada kenara gelirken yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. Durumu daha ciddi gözüken Halil Akbunar ise sedyeyle dışarı alındı ve yerini Ozan Tufan'a bıraktı.Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası elemelerinde son oynadığı Letonya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz ve Kenan Karaman'ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de yer aldı.İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür oldu.Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gökhan Akkan, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal ve Efecan Karaca yer aldı.Ay-yıldızlı ekipte Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman ise maç kadrosunda yer almadı.A Milli Takım'da Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı.Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.A Milli Takım'ın, Azerbaycan'ı konuk ettiği maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da takip etti.Bakanlar Kasapoğlu ve Çavuşoğlu, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.A Milli Takım'ın, Azerbaycan ile oynadığı maçta tribünlerde 400 davetli yer aldı.UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 400 taraftara, TFF tarafından Türk bayrakları da verildi.6. dakikada milli takım gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde, arka tarafa açılan topa Kaan Ayhan kafayı vurdu. Savunmadan dönen topa, ceza sahası önünde bekleyen Orkun bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.32. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasını ceza sahası önünde kontrol eden İbrahimli, bekletmeden pasını ceza sahasındaki Sheydaev'e attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda, kaleci Altay ayaklarıyla gole izin vermedi.44. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Topu önünde bulan Orkun, ayak içiyle sert vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.49. dakikada hızlı gelişen Azerbaycan atağında sağ kanatta topla buluşan Alaskarov ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan şutunda, kaleci Altay ayaklarıyla golü önledi.79. dakikada milli takım 3. golüne yaklaştı. Kaleyi cepheden gören bölgeden kazanılan serbest vuruşta Enes Ünal topun başına geçti. Enes'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.90. dakikada Azerbaycan ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal, sağ çaprazda dar açıda dönerek vurdu, kaleci Balayev'den seken top kornere gitti.Alanya Bahçeşehir OkullarıGenc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)Altay Bayındır (Dk. 73 Gökhan Akkan), Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Efecan Karaca), Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Halil Akbunar (Dk. 84 Ozan Tufan), Orkun Kökçü (Dk. 67 Abdülkadir Ömür), Cengiz Ünder (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Enes Ünal)Balayev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Jafarguliyev (Dk. 63 Salahli), Abbas Hüseynov (Dk. 72 Bayramov), Garayev, Makhmudov (Dk. 79 Mustafayev), İbrahimli (Dk. 63 Khachaiev), Sheydaev (Dk. 63 Ghorbani), Alaskarov (Dk. 79 Khalilzade)Dk. 28 Makhmudov (Azerbaycan), Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 45 Kaan Ayhan (Türkiye)Dk. 54 Medvedev, Dk. 71 Ghorbani (Azerbaycan)