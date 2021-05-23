Bizim çocuklar Fransa'da tarih yazdı!

Fransa Ligue 1'de Lille, Bizim çocuklar ile 10 yıl sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı ve PSG'nin 3 yıllık şampiyonluk serisini noktaladı.

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Bizim çocuklar Fransa'da tarih yazdı!
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23 Mayıs 2021 23:48
Fransa Ligue 1'de şampiyon, "Bizim çocuklar"ın formasını giydiği Lille oldu. Lile, sezonun son haftasında konuk olduğu Angers'i 2-1 mağlup etti ve Paris Saint-Germain'in 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Lille'e galibiyeti getiren goller, 10. dakikada David ile 45. dakikada penaltıdan milli oyuncumuz Burak Yılmaz ile geldi. Burak Yılmaz, ligde 16 gole ulaştı ve Nihat Kahveci'den 13 yıl sonra bunu başaran ilk oyuncu oldu. Angers'in tek sayısını 90+2. dakikada Fulgini kaydetti.

Milli oyuncularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 67 dakika, Burak Yılmaz ise 82 dakika sahada kaldı.

Diğer tarafta ise PSG, deplasmanda Brest'i 2-0 yendi ve sezonu 82 puanla 2. tamamladı. PSG'nin gollerini 37. dakikada Di Maria ile 71. dakikada Mbappe kaydetti.

LILLE 4. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonluğa ulaşan Lille, daha önce Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü. Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşarak 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.



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