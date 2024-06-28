Bizim Çocuklar, 'fenomen dayı' ile buluştu!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda grupran ikinci olarfak çıkan ve Avusturya ile son 16 turunda oynayacağı maça hazırlanan A Milli Takım'da sürpriz bir buluşma gerçekleştirildi.Sosyal medyada "As bayrakları dayı as" fotoğrafıyla fenomen haline gelen isim, Almanya'da bulunan Milli Takım futbolcularıyla bir araya geldi.Sürpriz buluşmada keyifli dakikalar ve esprili sohbet yaşanırken, sonrasında Milli Takım futbolcuları fenomen isimle fotoğraf çektirdi.