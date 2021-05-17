LIGUE 1 PUAN DURUMU

LIGUE 1'DE SON HAFTA

LIGUE 1'DE TOPLU SONUÇLAR

Lille kaptanı Jose Fonte: "Daha önce Saint-Etienne'i böyle oynarken hiç görmedim. İnanılmazlardı." https://t.co/mKwZd3rdyJ pic.twitter.com/luK5gnTFkF



— Sporx (@sporx) May 16, 2021

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynanırken, bizim çocukların oynadığı Lille, evinde Saint-Etienne'e takıldı ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. PSG ise Reims'i 4-0 ile farklı yenerek şansını son haftaya taşıdı. Bir mucize peşinde olan Monaco da evinde Rennes'i 2-1 yenerek yarışın içinde kaldı.Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı son 13 dakikada oyuna dahil oldu ancak 3 oyuncumuz da pozisyon anlamında kısır geçen maçta golü getirecek farkı yaratamadı. Yusuf Yazıcı'nın son dakikada direkten dönen topu ise maçın en kritik anı oldu.PSG'nin Reims karşısındaki galibiyetindeki gollerini ise 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean kaydetti. Öte yandan Reims, 10. dakikada Abdelhamid'in kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi mücadele verdi.Ligue 1'de son haftaya girilirken Lille'in 80, PSG'nin ise 79 puanı bulunuyor. Monaco ise Lille'in 3 puan ve 6 averaj gerisinde, 77 puanla 3. sırada yer aldı.(80) Lille(79) PSG(77) MonacoAngers - LilleBrest - PSGLens - MonacoLille 0-0 Saint-EtienneParis Saint-Germain 4-0 ReimsMonaco 2-1 RennesNimes 2-5 LyonMarsilya 3-2 AngersBordeaux 3-0 LensMontpellier 0-0 BrestNice 0-2 StrasbourgLorient 2-1 MetzDijon 0-4 Nantes