Bizim çocuklar boş geçti, Lille son haftaya bıraktı

Bizim çocukların formasını giydiği Lille, Ligue 1'de son hafta öncesinde puan kaybetti ve son haftaya 1 puan önde girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bizim çocuklar boş geçti, Lille son haftaya bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2021 23:51
Fransa Ligue 1'in 37. haftasında şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynanırken, bizim çocukların oynadığı Lille, evinde Saint-Etienne'e takıldı ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. PSG ise Reims'i 4-0 ile farklı yenerek şansını son haftaya taşıdı. Bir mucize peşinde olan Monaco da evinde Rennes'i 2-1 yenerek yarışın içinde kaldı.

Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı son 13 dakikada oyuna dahil oldu ancak 3 oyuncumuz da pozisyon anlamında kısır geçen maçta golü getirecek farkı yaratamadı. Yusuf Yazıcı'nın son dakikada direkten dönen topu ise maçın en kritik anı oldu.

PSG'nin Reims karşısındaki galibiyetindeki gollerini ise 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean kaydetti. Öte yandan Reims, 10. dakikada Abdelhamid'in kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi mücadele verdi.

Ligue 1'de son haftaya girilirken Lille'in 80, PSG'nin ise 79 puanı bulunuyor. Monaco ise Lille'in 3 puan ve 6 averaj gerisinde, 77 puanla 3. sırada yer aldı.

LIGUE 1 PUAN DURUMU

(80) Lille
(79) PSG
(77) Monaco

LIGUE 1'DE SON HAFTA

Angers - Lille
Brest - PSG
Lens - Monaco

LIGUE 1'DE TOPLU SONUÇLAR

Lille 0-0 Saint-Etienne
Paris Saint-Germain 4-0 Reims
Monaco 2-1 Rennes
Nimes 2-5 Lyon
Marsilya 3-2 Angers
Bordeaux 3-0 Lens
Montpellier 0-0 Brest
Nice 0-2 Strasbourg
Lorient 2-1 Metz
Dijon 0-4 Nantes

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.