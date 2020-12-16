Biyonik adam Ozan Tufan

Fenerbahçe'de Ozan Tufan bu sezonki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Biyonik adam Ozan Tufan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2020 11:00
Bu sezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ozan Tufan, istatistikleriyle de adından söz ettiriyor.

Sarı-lacivertlilerin ligde 12, kupada da oynadığı 1 maçta forma giyen yıldız futbolcu, A Milli Takım'la da Uluslar Ligi'nde 5 maça çıktı. Çubuklu ile oynadığı maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandıran ve takımının en golcü ismi olan 25 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için