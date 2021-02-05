Biyonik adam Henry Onyekuru

Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Henry Onyekuru, 2 maçta attığı 3 golle Süper Lig'e damgasını vurdu.



Monaco'da son maçını Eylül ayında oynayan Onyekuru için G.Saray'a geldiğinde, "Hazır olması 1 ayı bulur" yorumları yapıldı. Ancak bu yorumlar boşa çıktı.



Sadece 59 kilo olan Onyekuru'nun yağ oranı da diğer futbolcularla kıyaslandığında çok düşük. Bu nedenle uzun süre maç yapmasa bile fiziki anlamda geriye düşmüyor. Onyekuru işte bu nedenle G.Saray'a geldiğinde 1 hafta önce maç oynamış gibiydi.



