Charlotte Hornets pivotu Bismack Biyombo, takımın sahibi Michael Jordan'ın, 50 yaşındayken takımdaki oyuncuları bire birde yendiği anısını anlattı.



Bismack, 50 yaşındaki Jordan'ın, Hornets'ın bazı guardlarını bir gün antrenmanda kenara çekip onları yendiği anısını hatırladı.



Takımdaki ikinci sezonu olan 2012-13 sezonunda buna şahit olan Biyombo, anısıyla ilgili "İzlemesi çok güzel bir şeydi, onları tek tek, birer birer yendi ve biz de 'vay be' diye seyrettik." şeklinde konuştu.



JORDAN'DAN ALDIĞI EN İYİ BASKETBOL TAVSİYESİ!



Biyombo ayrıca, kariyerinin başlarında Jordan'ın bir antrenmandan sonra kendisine verdiği en iyi basketbol tavsiyesinden bahsetti.



Biyombo, bir gün serbest atış çalıştığında Jordan'ın geldiğini ve 10 atıştan 7'sinde isabet bulursa, kendisine 1000 dolar vereceğini söylediğini açıkladı. Bismack, ilk birkaç şutunda isabet bulduktan sonra MJ'in konuşmaya başladığını ve baskıyı arttırmak için parayı cebinden çıkardığını, ardından da kendisinin son iki şutunu kaçırdığını anlattı.



Jordan'ın, Biyombo'nun iddiasına göre "1.000 dolara ihtiyacım yok. Sana sadece bir ders vermeye çalışıyordum. Her gece böyle oynayacaksınız. Bir şey için oynar gibi." şeklinde konuşmuştu.



Biyombo o zamandan beri bu şekilde oynadığını belirtti ve kendisi Hornets, Toronto Raptors ve Orlando Magic ekiplerinde savunmacı kişiliğiyle adını duyurdu.



