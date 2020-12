'Bitti' denilen işçi takımının 'var olma' mücadelesi

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından yarım asır önce kurulan, bu süreçte 10 sezon Süper Lig, 34 sezon 1. Lig'de boy gösteren, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle son 4 sezondur "var olma" mücadelesini sürdürüyor.



Kurulduğu 1969 yılından bu güne futbol dünyasında yıldızlaşmış birçok futbolcu ve teknik adamı bünyesinde barındıran, Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Karabük ekibi, 2017-2018 sezonunda ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.



Üst üste yönetim değişiklikleri, yıldız oyuncuların satılması ve transfer yasağı da eklenince kırmızı-mavili ekip, yoluna profesyonel yapılan altyapı oyuncularıyla devam etti.



Aynı sezon Süper Lig'e, bir sonraki sezon da 1. Lig'e veda eden ülkenin köklü kulüplerinden Karabükspor, 2019-2020 sezonunda ise 2. Lig'de tutunamadı ve TFF 3. Lig'e düştü.



Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küme düşmeleri durdurmasıyla yeniden 2. Lig'de mücadele eden kırmızı-mavili ekip, adeta "var olma" mücadelesi veriyor.



- Takım 108 resmi maça çıkmayı başardı



Ekonomik sıkıntıların baş göstermesinin ardından geçen 4 sezonda hiç transfer yapamamasına rağmen altyapıdan profesyonel yaparak kadrosuna kattığı oyuncularla yoluna devam eden Karabük ekibi, 108 resmi (Süper Lig 34, 1. Lig 34 ve 2. Lig 40) lig maçına çıktı.



Sadece 5'ini kazandığı bu karşılaşmalarda kalesinde 299 gol görmesine rağmen pes etmeyen işçi takımı, yoluna devam etme kararlılığında.



Bu sezon Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan Karabükspor, oynadığı 12 maçı da kaybetti.



- "Takım 4 sezondur ekonomik sıkıntı çekiyor"



Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine, kulübün kapısına kilit vurdurmamak mücadele verdiklerini belirterek, sıkıntılara rağmen maçlara çıktıklarını söyledi.



Maçlara bu takıma gönül veren genç oyuncularla çıktıklarını dile getiren Yüksel, "Karabükspor, bu ülkenin futboluna yarım asırdır katkı vermekte, oyuncu yetiştirmektedir. Sadece futbolda da değil, birçok branşta ülke sporuna sporcu vermektedir. Takım 4 sezondur ekonomik sıkıntı çekiyor. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız, takımın başına geldiğimizde zaten 'her şey bitti' diye bırakılmış bir haldeydi. Buna gönlümüz razı olmadı ve her şeyimizden feragat ederek bu günlere geldik." diye konuştu.



Genç oyuncuları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Yüksel, "Ancak kentten bunu göremiyoruz, kimse destek vermiyor. Bir zamanlar takımın adını ağzından düşürmeyenler bile unuttu. Takım kaderine terk edildi. Ben ve arkadaşlarımız, asla umutsuz değiliz, sonunda kadar mücadelemizi vereceğiz. Gerekirse hiç kazanamayalım ama bu takımın kapısına kilit vurulmasın." ifadelerini kullandı.



Yüksel "var olma" mücadelelerini her şeye rağmen sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bütün maçlarımızı kaybetmemiz nedeniyle eleştiriliyoruz. Eleştirmek kolay, bu takım bu kentin de bir onuru. Eleştirmek yerine herkes taşın altına elini koymalı.'' değerlendirmesinde bulundu.