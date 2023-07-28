Bitmeyen Livakovic yarışı

Fenerbahçe'nin transfer döneminin başından beri ısrarla istediği ve anlaşma noktasında pürüzlerin çıktığı Dinamo Zagreb'li kaleci Dominik Livakovic için bir rakip çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bitmeyen Livakovic yarışı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 08:52
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 08:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kalecini transferini tamamlamak istiyor.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile el sıkışan buna karşın Dinamo Zagreb ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'ye transferde yeni bir rakip çıktı.

İSKOÇ DEVİ TALİP OLDU!
28 yaşındaki kaleciye Arap takımlarından sonra İskoçya ekiplerinden Celtic de talip oldu. Fenerbahçe'nin teklifinin üstüne çıkan Yeşil-Beyazlı kulüp, Liva için 9 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan kaleci ise yetiştiği kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor. 10 milyon euroluk fesih bedelinin karşılanmasını isteyen Hırvat takımı, Fenerbahçe'nin 7 milyon euroluk teklifini yanıtsız bıraktı.

Sarı-Lacivertliler son bir kez daha iç müzakere yapıp, Zagreb'e çıkarma gerçekleştirecek. Kalecinin Fenerbahçe'de oynama isteği, Sarı-lacivertli Yönetim için en büyük koz. 

Livakovic, Dinamo Zagreb ile sezonun ilk lig maçında ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ki Astana maçında ilk 11'de görev aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery