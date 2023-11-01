Bitmeyen enerji: Dusan Tadic

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve bu sezon 19 maçta da forma şansı bulan Tadic, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Bitmeyen enerji: Dusan Tadic
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01 Kasım 2023 13:13
Fenerbahçe'nin sezon başında Ajax'tan transfer ettiği Sırp yıldız Dusan Tadic, gösterdiği performansla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

2006-07'den bu yana sadece bir kez 30 maçın altına düşen tecrübeli futbolcu, son sekiz senesinde ise 40'ın üzerinde karşılaşmaya çıktı. Kendisine çok iyi bakan Tadic'in bu sezon da 40'tan fazla maç oynamasına kesin gözle bakılıyor. 

SEZON PERFORMANSI 

Tadic, sarı-lacivertli formayla da şimdiden 19 karşılaşmaya çıkmış durumda. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan yıldız oyuncu 4'te asist yaptı. 



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