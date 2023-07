Bitlisli şampiyon atlet, Kudüs'te koşacak!

Bitlisli şampiyon atlet, Kudüs'te madalya kazanmak için günde 20 kilometre koşuyor.



Atletizm Milli Takım antrenörü olan ağabeyi Fahri Tunçtan'ın yönlendirmesiyle 5 yıl önce atletizme başlayan Tunçtan, azimli ve disiplinli çalışmayla birçok başarıya imza attı. Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra geçen yıl Balkan ve dünya şampiyonluklarını elde eden Tunçtan, yeni başarılar için her gün 20 kilometre koşarak antrenman yapıyor.



Geçen ay Mersin'de yapılan yarışlarda olimpik deneme barajını geçerek Avrupa Pist Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Tunçtan, burada da altın madalya alarak bir şampiyonluğu daha Türkiye'ye kazandırmak istiyor.



Tunçtan, AA muhabirine, antrenörlüğünü yapan ağabeyi Fahri Tunçtan'ın sayesinde başladığı atletizmde başarı grafiğini yükseltmek için çaba gösterdiğini söyledi.



Milli atlet olan üç ağabeyinin izinden gitmek ve onlar gibi başarılar elde etmek istediğini belirten Tunçtan, şöyle konuştu:



"Geçen yıl 12 Haziran'da Balkan şampiyonu oldum. 24 Nisan'da Slovakya'daki Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. 7 Mayıs'ta Mersin'deki olimpik deneme barajını geçerek 7-10 Ağustos'ta Kudüs'te yapılacak Avrupa Pist Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Orada da birinci olarak şampiyonluk serüvenime devam etmek istiyorum."



''HER SPORCU GİBİ OLİMPİYATI HEDEFLİYORUM''



Amacının Avrupa şampiyonluğunu alıp olimpiyata katılmaya hak kazanmak olduğunu kaydeden Tunçtan, şunları kaydetti:



"Ağabeyimin gözetiminde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Her sporcu gibi olimpiyatı hedefliyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi ilimizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hayalim. Avrupa şampiyonluğunu alırsam öz güvenim artar. Bunun için çalışmalarımı sürdürüyorum. Avrupa Pist Şampiyonası'nda ülkeme inşallah altın madalya getireceğim. Süreç çok zor ama bu zorluklar bizi yıldırmıyor, hırslandırıyor. Geleceğimiz, ilimiz, ülkemiz ve bayrağımız için çok sıkı çalışıyoruz."