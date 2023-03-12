Bitlis'te depremzedeler yararına etkinlik!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu ve hayırseverlerden oluşan "Buradayım Grubu" iş birliğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına "Tek Yürek Muaythai Gecesi" düzenlendi.



Tatvan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 108 sporcu katıldı, 54 maç yapıldı.



Yanlarında getirdikleri oyuncakları depremzede çocuklar için ringe atan taraftarlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Müsabakaları izleyen Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, düzenlenen etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur ise Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını söyledi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a da gittiklerini anlatan Uğur, şunları kaydetti:



"Depremzedeler için bir şeyler yapmak için gönüllü arkadaşlarımızla 'Buradayız Grubu'nu kurduk. Tek Yürek Muaythai Gecesi programını gerçekleştirdik. Tüm gelirleri depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız. Destek veren herkese teşekkür ederim."



İran ve Azerbaycanlı sporcuların antrenörü Ali Haghnazari ise depremzedelere destek olmak için Bitlis'e geldiklerini bildirerek, "Organizasyondan elde edilen gelir depremzede kardeşlerimizin yararına kullanılacak. Allah böyle bir afeti bir daha yaşatmasın." dedi.



Gönüllülerinden Yahya Fedai Kaçmaz da depremzedeler yararına "Buradayım Grubu"nu kurduklarını ifade ederek, "Deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın ringe attığı oyuncakları depremzede çocuklara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.



Organizasyonda sunuculuk yapmak için İstanbul'dan gelen Tarık Sayın, "Depremzedeler yararına çok anlamlı bir organizasyon düzenlendi. Gönüllü olarak buraya geldim. Toplanan yardımı ve oyuncakları afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.



Müsabakaların sonunda tüm sporculara madalya, dereceye girenlere kupa takdim edildi.





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