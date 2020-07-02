Bitexen, oyun dünyasının devi GeForce Now ile altın sponsorluğunu duyurdu!

Türkiye Espor Milli Takımı'nın seçildiği ve ülkemizin uluslararası arenada temsil edildiği 2020 ve 2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nın ana ve isim sponsorluğuyla adından sıkça söz ettiren Bitexen Teknoloji, oyun ve blokzincir dünyasını GAME+'a yaptığı altın sponsorlukla yeniden bir araya getiriyor. Daha önce espor ve oyun dünyasına verdiği katkılarla adından sıkça söz ettiren Bitexen, anlaşma kapsamında oyunculara özel gerçekleştireceği çeşitli çevrimiçi etkinliklerle, oyun dünyasının önde gelen isimlerini kripto para piyasasıyla bir araya getiriyor ve yıl boyunca 1.000'den fazla NVIDIA GeForce NOW üyeliği hediye etmeyi hedefliyor.



Oyun oynama teknolojisinde yeni bir çağ başlatan NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+; Windows, MacOS, Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda 1080P görüntü ve 60 FPS kalitesi ile oyun oynatabilen bulut tabanlı bir hizmet sağlayıcıdır. GeForce NOW ile internete erişimi olan her yerde, başta Cyberpunk 2077, Dying Light 2: Stay Human, Battlefield 5, Apex Legends, Mount & Blade II: Bannerlord ve The Witcher 3 gibi 1000'den fazla oyunu indirmeden ve güncelleme ihtiyacı olmadan oynama deneyimini kullanıcılarına sunuyor.



Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında



2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin'i olan EXEN Coin'i sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.



