Bitexen İTÜ Robot Olimpiyatları 2022'ye Altın Sponsor Oldu

Türkiye'nin öncü FinTek şirketlerinden Bitexen Teknoloji A.Ş.'nin altın sponsor olduğu İTÜ Robot Olimpiyatları 2022 (İTÜRO) 24-25-26 Mart'ta İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Haber; Basın Bülteni
Abone Ol
Bitexen İTÜ Robot Olimpiyatları 2022'ye Altın Sponsor Oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2022 16:48
İTÜ Robot Olimpiyatları, İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl on dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en köklü robot olimpiyatıdır. İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO) robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla bir araya getirmeyi hedefleyen ve meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulamayı planlayan bir oluşum. Kökleri İTÜ ARI Teknolojiye dayanan Bitexen Teknoloji geçtiğimiz yılda sponsor olduğu İTÜ Robot Olimpiyatlarında yerli ve yabancı akademisyenlerin seminerlerinin yanı sıra ödüllü yarışmalar ve günümüzün en popüler konularından olan metaverse üzerine bir panel de gerçekleşecek.

Üç gün sürecek etkinlikte Derin Uzayda Bilim konusunu NASA araştırmacılarından olan popüler bilim yazarı Umut Yıldız ile Girişimcilik ve Teknoloji konusunu Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytül Erçil ile İnsan-Robot Etkileşimi konusunu Koç Üniversitesi Robotik ve Mekatronik laboratuvarında devam etmekte olan Prof. Dr. Çağatay Başdoğan ile konuşulacak. Ve 22 Temmuz 1987 yılında Kozmonot olarak uzaya giden Muhammed Faris'in deneyimlerini aktaracağı seminerler gerçekleşecek.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.