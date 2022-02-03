Bitexen ile maça davetlisin!

Bitexen, lig maçlarına çift kişilik davetiye bilet kazandırıyor.

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Bitexen ile maça davetlisin!
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03 Şubat 2022 16:29
Bitexen ile lig maçlarına bedava bilet kazanma şansınız devam ediyor.

Maçlara çift kişilik davetiye bilet kazanmanız için yapmanız gereken Bitexen'in resmi twitter hesabı ve davetiye bilet kazanmak istediğiniz kulübün resmi twitter hesabını takip etmek. Ayrıntılı bilgi için maçların üzerine tıklayabilirsin.

İşte bu hafta Bitexen ile davetiye kazanabileceğin maçlar

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor

BB Erzurumspor - Manisa FK

Sakaryaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK

Diyarbekirspor - Ankaraspor

Şanlıurfaspor - Kırklarelispor

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