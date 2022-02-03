Bitexen ile maça davetlisin!

Bitexen ile lig maçlarına bedava bilet kazanma şansınız devam ediyor.
Maçlara çift kişilik davetiye bilet kazanmanız için yapmanız gereken Bitexen'in resmi twitter hesabı ve davetiye bilet kazanmak istediğiniz kulübün resmi twitter hesabını takip etmek. Ayrıntılı bilgi için maçların üzerine tıklayabilirsin.
İşte bu hafta Bitexen ile davetiye kazanabileceğin maçlar
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor
BB Erzurumspor - Manisa FK
Sakaryaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK
Diyarbekirspor - Ankaraspor
Şanlıurfaspor - Kırklarelispor
Maçlara çift kişilik davetiye bilet kazanmanız için yapmanız gereken Bitexen'in resmi twitter hesabı ve davetiye bilet kazanmak istediğiniz kulübün resmi twitter hesabını takip etmek. Ayrıntılı bilgi için maçların üzerine tıklayabilirsin.
İşte bu hafta Bitexen ile davetiye kazanabileceğin maçlar
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor
BB Erzurumspor - Manisa FK
Sakaryaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK
Diyarbekirspor - Ankaraspor
Şanlıurfaspor - Kırklarelispor