Bitexen'de #BirlikteKazan

BTXN Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip Bitexen Dijital Varlık Platformu tarafından Ethereum blok zinciri üzerinde sadece 15 milyon adet üretilen bir kripto paradır.Yaklaşık 40 ₺ üzerinden alım satım işlemi gören BTXN, Bitexen'de listelenen kripto para birimleri ile alınıp-satılabilir.Bitexen kullanıcılarının kendi referans kodlarıyla yaptığı her arkadaşı için hem kendilerinin hem yeni üye olan arkadaşının 1 BTXN kazandığı kampanyadır.05.04.2022 ve 30.04.2022 tarihleri arasında her Bitexen kullanıcısına özgü (Bitexen Mobil Uygulaması> Ayarlar > Referans Kodu) oluşturulan referans kodunu kullanarak yeni üyelik oluşturan ve hesap doğrulama adımlarını tamamlamış ve "müşteri tanıma formu"nu doldurmuş her kullanıcı kampanya koşullarına uygun olmak kaydıyla 1 BTXN ödül kazanacaktır. Referans olunan yeni müşteri de "müşteri tanıma formunu" doldurduktan sonra 1 BTXN ödül kazanacaktır.Şimdi Bitexen uygulamasını buradan indir ve üye ol. Üye olduktan sonra hesap onaylatma sürecini tamamla, ardından referans kodunu arkadaşınla paylaş ve o da üye olup hesap onaylatma sürecini tamamlasın hem sen hem de arkadaşın 1 BTXN kazanın! Detaylar için burayı tıklayabilirsiniz.2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.