Bitcoin neden düşüyor, düştü? 23 Ocak 2024 Kripto paralar neden düşüyor?

Bitcoin 22 Ocak gecesi gerçekleşecek olan haftalık kapanışta 42.000 dolar seviyesine yaklaştı ve boğalar için zorlu geçen haftada zaman neredeyse doldu. TradingView tarafından alınan veriler, Bitcoin fiyat hareketinin hafta sonu boyunca 41.000 doların üzerinde dengelendiğini gösterdi. Bitcoin daha önce merkezi borsalarda 40.270 dolar seviyesine düşmüştü ve 11 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeler görülmüştü.





Bitcoin fiyatı, hafta sonu işlem gördüğü 41.800 dolar seviyelerinden gün kapanışının gerçekleşmesiyle birlikte sert bir düşüşle 40.700 dolara kadar geriledi. Bitcoin bu süreçte %3'e yakın değer kaybı yaşarken benzer düşüşler tüm kripto para piyasasında yaşandı.

Ethereum'da bu süreçte %3'ten fazla değer kaybı yaşarken 2.481 dolardan 2.405 dolara kadar düştü.

Söz konusu sert düşüşün ardından gözler sebebine çevrildi.

Düşüşün sebebi olarak geçtiğimiz yıl kripto para piyasasında büyük yara açan Terraform Labs'in ABD'nin Delaware eyaletinde resmen iflas başvurusunda bulunması yer alıyor.

Terra (LUNA) ve Terra USD (UST) gibi kripto paraların arkasında yer alan şirketin şirketin varlıkları ile yükümlülüklerinin toplam değeri 100 ile 500 milyon dolar arasında bulunuyor.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin (BTC), yazım esnasında 41.090 dolardan işlem görüyor.