Bitcoin neden düşüyor, düştü? 17 Mart 2024

TradingView'den alınan veriler, Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesinden 65 doların altına hızlı bir inişini takip etti. Bu düşüş birkaç saat sürdü ve bu yazının yazıldığı sırada henüz bir toparlanma yaşanmadı ve BTC/USD paritesi gün içinde %3,3'e varan bir düşüş yaşadı.



BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?



Analistler, Bitcoin'deki geri çekilmeye ilişkin çeşitli açıklamalar sunuyor. Bazıları bunu güçlü bir yükseliş trendinden sonra doğal bir konsolidasyon dönemi olarak görüyor. Fed'in faizi indirimi beklentilerini azaltan son güçlü ABD enflasyon verilerine (TÜFE) işaret ediyorlar.



Bir diğer faktör ise, önümüzdeki ay planlanan Bitcoin madencilik ödülü yarılanması olabilir. Metalpha CEO'su Adrian Wang, piyasanın bu olayı çevreleyen potansiyel belirsizliklere uyum sağlıyor olabileceğini öne sürüyor. Blackrock'un Bitcoin ETF'sinin tarihi işlem hacmi de piyasada bir miktar huzursuzluk yarattı. Hızlı bir fiyat artışının ardından ani bir çöküş olabileceği endişeleri var.



Singapur merkezli QCP Capital, özellikle günlük BTC spot ETF'lerine olan sürekli talep nedeniyle bu düşüşlerin geçici olduğuna inanıyor. Önümüzdeki hafta Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının yayımlanmasına kadar hafta sonu boyunca biraz volatilitenin yaşanmasını bekliyorlar. İlginç bir şekilde, ticaret masaları yıl sonu için 100.000 ile 150.000 dolar arasında strike fiyatına sahip Bitcoin çağrı opsiyonlarına güçlü bir ilgi olduğunu bildiriyor.



Bu arada, Polymarket'teki tahmin piyasaları, Bitcoin'in Cuma günü ABD Doğu Saati ile öğlene kadar 70.000 doların üzerine çıkma şansının azaldığını ancak hala var olduğunu gösteriyor. Bu rakam, haftanın başlarında kaydedilen %90'ın önemli ölçüde altında, şu anda %38 seviyesinde.



Konuya İlişkin Analistlerden Yorum Gecikmedi



Bitcoin fiyat hareketi için daha geniş bir resim göz önüne alındığında, popüler yatırımcı ve analist Rekt Capital sakin bir hava sürdürdü. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin hem yukarı hem de aşağı yönlü volatilite için klasik savaş alanları olduğunu ve trendin devamından önce çözülmek için zamana ihtiyaç duyduğunu öne sürdü. Rekt Capital, konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:



"Bitcoin ne zaman eski Tüm Zamanların En Yüksek seviyesini kırsa, fiyat kesintisiz bir yükseliş trendine girmez. Tarihsel olarak Bitcoin eski ATH seviyeleri etrafında çok sayıda yukarı ve aşağı yönlü volatilite yaşamıştır. Ancak bu volatilite bir kez çözüldüğünde fiyat keşfi bizi bekliyor."



Konuya ilişkin bir diğer yatırımcı Jelle, mevcut Bitcoin fiyat modellerinin ABD borsa seansının ilerleyen saatlerinde gücün toparlandığını ve açılışta zayıflık olduğunu gördüğünü savundu. Analist Daan Crypto Trades ise başlangıçta bu süreç hakkında şu ifadeleri paylaştı:



"Bitcoin volatilite sürecinin çoğunu ABD piyasasının açık olduğu saatlerde görüyor. Özellikle son dönemdeki düşüşler piyasa her açık olduğunda gerçekleşiyor. ABD seansının sonları ve Asya seansı bu volatiliteyi toparladığımızı gördü."

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