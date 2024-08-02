Haber Tarihi: 02 Ağustos 2024 18:10 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 18:10

Bitcoin neden düşüyor? 2 Ağutsos 2024

Finans dünyası haftanın son işlem gününde ABD'den gelen olan istihdam ve işsizlik rakamlarına odaklanırken, iki verinin de ekonominin soğuduğuna işaret etmesi dikkat çekti. Bu "olumlu" duruma rağmen vadeli piyasalar ile Bitcoin'de düşüş görülmesi de soru işaretleri yarattı.

Bitcoin neden düşüyor? 2 Ağutsos 2024
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ABD'de tarım dışı istihdamın beklenenin altında, işsizlik rakamının ise beklenti üstü gelmesi, yatırım varlıklarını yukarı taşımadı, tam tersine düşürdü. Bitcoin, sınırlı da olsa bazı düşüşler yaşarken, ABD endekslerinin vadeli işlemlerinde de değer kayıpları görüldü. S&P 500 vadeli %1.6, Dow Jones vadeli %1.3 ve Nasdaq vadeli de %2.3'lük düşüşler gördü.

Apple, Amazon ve Intel gibi şirketlerde de ciddi düşüşler var. Bitcoin ise 64.500 dolar civarında işlem görüyor.

Fed geç mi kaldı?

Uzmanlar ise ABD'de bir resesyon tehlikesinin yaşanmaya başladığını, bu durumun sebebinin ise faiz indirme konusunda Fed'in gecikmesi olduğunu belirtiyorlar. LPL Financial'dan Quincy Krosby, CNBC'ye verdiği demeçte "Piyasalar, Fed'in parasal politika geçişinde geç kaldığından korkmaya başladılar." dedi.

Finansal hizmetler sunan küresel firma Cantor Fitzgerald'ın yönetim kurulu başkanı Howard Lutnick de, çarşamba günü Fed kararından önce yaptığı değerlendirmede, "Bugün faiz indirmeleri gerekiyor. Bunu yapmazlarsa geç kalmışlar demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Powell ise, Fed toplantısında istedikleri verilerin gelmesi halinde bir indirime gidebileceklerini ama bunun için ikna edici rakamlar görmek istediklerini söylemişti.

Ağustos ayında bir Fed toplantısı olmayacak ve bundan sonraki ilk Fed kararı da 18 Eylül gününde açıklanacak.
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