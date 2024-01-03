Bitcoin neden düştü, düşüyor? Son dakika 3 Ocak 2024 Geçen Pazartesi, birincil kripto para biriminin saatler içinde 3.000 doların üzerinde düşmesine neden olan büyük bir fiyat düşüşüyle başladı. Bir gün sonra varlık 40.250 dolara düştü.





Boğalar bu noktada öne çıktı ve Çarşamba gününe kadar 43.000 doların üzerine çıkmayla sonuçlanan etkileyici bir yükselişe imza attı. ABD CPI rakamları ve ardından gelen FOMC toplantısı hafta ortasında çok fazla dalgalanma yaratmadı, ancak Ledger güvenlik açıkları ani bir dalgalanmayla sonuçlandı ve fiyat 41.500 dolara düştü.

BTC kayıpların çoğunu telafi etmeyi başardı ve hafta sonu 42.000 dolar civarında karşılaştı. Cumartesi günü 43.000 doları aşmayı denedi ancak başarısız oldu. Bunu takip eden reddedilme onu saat önce 40.750 dolara düşürdü.

Şu an itibariyle Bitcoin 41.000 doların biraz üzerinde işlem görüyor ancak piyasa değeri 805 milyar dolara düştü. Ancak altcoinler üzerindeki hakimiyeti biraz soluklandı ve CMC'de %52'ye çıktı.

Alternatif paraların çoğu hafta sonundan bu yana kırmızı renkte duruyor ve son 24 saatte de durum farklı değil. Ethereum şu anda %2 düştü ve 2.200 doların çok altında bulunuyor. Binance Coin (-%1,5) 240 doların altına düştü.

Ripple, Dogecoin, Polkadot ve Polygon'dan daha da fazla günlük düşüş geliyor. Solana gün içinde %5 kayıpla 70 doların biraz altına düştü.

Cardano ve Avalanche, daha büyük altcoinlerden en fazla düşüşü yaşadı. ADA %6 düşüş yaşarken AVAX değerinin %9'unun silindiğini ve 40 doların altında işlem gördüğünü gördü.

Tüm kripto varlıklarının kümülatif piyasa değeri, dünün en yüksek seviyesi olan 1,6 trilyon dolardan bu yana 50 milyar dolar azaldı ve CMC'de 1,550 dolara düştü.