Pazartesi sabahı CNBC'nin "Squawk Box" programına katılan eski SEC Başkanı Jay Clayton, potansiyel bir bitcoin spot ETF'sinin onaylanmasının kaçınılmaz bir sonuç olduğunu düşündüğünü söyledi.

Clayton, "Bence onay kaçınılmaz... ve karar verilecek hiçbir şey kalmadığını düşünüyorum" dedi.

Clayton, 2017 yılında Donald Trump tarafından SEC başkanlığına aday gösterildi ve 2020 yılı sonunda görevinden istifa etti.



Bitcoin ETF onayı son dakika: Bitcoin ETF onaylandı mı?

Bitcoin fiyatı, yazının hazırlanma sürecinde 48.189 dolarlık 2022 Nisan ayı zirvesine doğru ilerlerken, 46.300 doların üzerinde işlem görüyor. SEC'in Spot Bitcoin ETF onayını Çarşamba günü vermesi ve bunun ardından eş zamanlı ETF listelemelerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kripto para dünyasında bu hafta büyük bir hareketliliğin başlangıcı yaşanıyor.

BTC'nin fiyatı şimdilik 46.818 dolara kadar yükselmiş durumda. Haziran ayında BlackRock'ın ETF başvurusu yapmasının ardından beklenen bu yükseliş, BTC'nin henüz 30.000 dolar seviyelerindeyken öngörülmüştü. Kripto para piyasasında ETF onayının etkileri hissediliyor.

Casey Wagner, SEC'in Bitcoin ETF'leri için beklenen oylamanın gerçekleşmeyeceğini, böyle bir toplantının halka açık takvimlerde yer alması gerektiğini, ancak böyle bir durumun olmadığını belirtiyor. Material Indicators, ETF onayının Çarşamba günü gelmesinin beklendiğini ve bu durumun başka bir düşüşe hazırlık anlamına geldiğini ifade ediyor.

Bitcoin vadeli işlemlerinde bugün 1 milyar dolarlık yeni pozisyon açıldı ve ETF onayının ardından ilk listeleme gününde büyük hacimler bekleniyor. Trilyon dolarlık varlık yöneticileri ve milyar dolarlık fonlar, ETF ihraççıları arasında yoğun bir rekabetin olduğu bir ortamda devasa talepler topluyor.

Eğer beklentiler gerçekleşirse ve milyar dolarlık girişler olursa, BTC fiyatının Cuma gününe kadar zirve yapması muhtemel. Ancak, sonrasında bir fiyat düzeltmesi ve spekülatif düşüşler yaşanabilir. Spot Bitcoin ETF'ler, vadeli ETF'lere göre fiziksel BTC tutulmasını zorunlu kılıyor. Bu da, kurumsal ve akredite yatırımcıların alımlarıyla borsalardaki arzın daralması ve fiyatın arz kıtlığı nedeniyle artmasını gerektiriyor. Kripto para piyasası sürprizlere açık bir alan olmasına rağmen şu anki durum oldukça açık görünüyor.