Bitcoin (BTC) neden yükseliyor: Bitcoin, 70 bin doları aştı

Bitcoin ve kripto para dünyasında yeni rekorların geldiği yıl oldu 2024. Halving öncesinde Bitcoin fiyatı yeni rekoruna ulaşmış durumda. Bitcoin 69.000 dolarlık bir öndeki rekorunu geçti. BTC yazının yazıldığı sırada 70.384 dolar rakamına ulaştı.

Gelişme Ethereum ve diğer kripto para birimlerine de olumlu yansımış durumda. Ethereum yazıyı yazarken 4.000 dolar seviyesine yakın bir yerde işlem görüyor.

Spot Bitcoin ETF'ler 10 Ocak'ta onaylandığından beri Bitcoin bir yükseliş trendinde. En son Salı günü 69.000 dolar seviyesine ulaştıktan sonra BTC hızla 59.000 dolar seviyesine geri çekilmiş ancak çok hızlı bir şekilde toparlanmıştı. Özellikle kurumsal yatırımcıların kripto para alanına yönelik olarak hamlelerinin dikkat çektiği bir noktadayız.

Bitcoin ve kripto paralara artan kurumsal girişlerle birlikte toplulukta oluşan coşku da artık Bitcoin'e çok olumlu bir şekilde yansıyor. Bu yansımayı yeni rekorlarla birlikte artık daha net görüyoruz.