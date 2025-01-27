Haber Tarihi: 27 Ocak 2025 09:38 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 11:18

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 27 Ocak 2025

ABD Merkez Bankası (Fed), ard arda üçüncü kez 25 baz puanlık faz indirimine gitti. Ancak Fed'in para politikasındaki gevşeme stratejisini sürdürmesine rağmen Bitcoin ve altcoin'ler sert düşüşler yaşadı. Peki Bitcoin (BTC ve kripto paralar neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 27 Ocak 2025
Abone Ol
Dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Coinmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından lider kripto para birimi, son 24 saatte 4% değer kaybederek son 1 haftalık kaybını yaklaşık 9%'a ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump'ın kripto paralarla ile bir kararnameyi imzalayacağı da bekleniyordu.

Ancak kripto sektörünün beklentisi boşa çıktı, ilk günde kripto paralarla ilgili bir gelişme yaşanmadı.


Bunun üzerine dün 109 bin dolar ile zirveyi gören Bitcoin, yönünü aşağı çevirdi.

Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin, günün ilk işlemlerinde 101 bin 630 dolardan işlem gördü.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise 3 bin 235 dolar civarına geriledi.

5 Kasım ile başlayan rallinin taşıyıcılarından XRP ise 3 dolar seviyesinde fiyatlandı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'da sıra kanat transferinde! Trabzonspor Trabzonspor'da sıra kanat transferinde!
Trabzonspor'da Diabate iddiası! Trabzonspor Trabzonspor'da Diabate iddiası!
Ruben Amorim'den Rashford'a ağır sözler! Manchester United Ruben Amorim'den Rashford'a ağır sözler!
Trabzonspor'dan Kota Takai için temas Trabzonspor Trabzonspor'dan Kota Takai için temas
Beşiktaş'ın deplasman fobisi sürüyor! Beşiktaş Beşiktaş'ın deplasman fobisi sürüyor!
Ziyech'ten 2.9 milyon euro'luk veda talebi! Galatasaray Ziyech'ten 2.9 milyon euro'luk veda talebi!
Galatasaray'ı eski imzalar zorluyor! Galatasaray Galatasaray'ı eski imzalar zorluyor!
Ahmed Kutucu: 'Rüyada gibiyim' Galatasaray Ahmed Kutucu: "Rüyada gibiyim"
Youssef En-Nesyri adeta uçtu! Fenerbahçe Youssef En-Nesyri adeta uçtu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de mutlu son: Anderson Talisca!
2
Aston Villa'dan Diego Carlos açıklaması
3
Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
4
Nicolo Zaniolo'dan flaş Jose Mourinho hamlesi!
5
İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe tepkisi
6
Galatasaray'dan 30 milyon euro'ya ret!
7
Fenerbahçe'den Göztepe'ye videolu gönderme

SON HABERLER