Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 19 Aralık 2024

Peki, dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmeye ne kadar hızlı devam edebilecekleri konusunda daha dikkatli olmalarını önermelerinin ardından, finansal piyasalarda spekülatif beklentilerin azaltılmasıyla Bitcoin dört gün içinde ilk kez düşüş kaydetti.

Piyasa değerine göre lider kripto para birimi, bu yıl rekor kıran bir yükselişte ilk kez 108 bin doların üzerine çıktıktan bir gün sonra, 5%'e yakın düştü ancak TSİ 23.30 itibariyle 101 bin 400 dolarda seyrederek 100 bin dolarlık psikolojik sınırın üzerinde kaldı.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin'in yanı sıra piyasa değerine göre en büyük ilk 20 kripto para biriminin tamamında düşüş yaşandı. En büyük düşüşü kaydeden isimler, 10% düşüşle XRP, Avalanche ve Stellar, 9% düşüşle Polkadot ve Dogecoin ve 8% düşüşle Tron, Shiba Inu ve TonCoin oldu.

Kripto fonu Split Capital'in kurucusu Zaheer Ebtikar, "Küresel piyasa 2025'te daha az güvercin bir Fed'i fiyatlıyor. Sonuç olarak, kripto yatırımcıları ve piyasa yapıcıları riskten kaçınıyor." dedi.

Fed yetkilileri, 2025'te bekledikleri indirim sayısını sınırladı. Bu kripto para birimlerini neden etkiler dersen, düşük oranlar genellikle kripto paralar gibi daha riskli varlıklara olan talebi arttırır. Ancak yüksek oranlar, kripto gibi riskli varlıklara yönelik iştahı azaltır.

FalconX'in araştırma müdürü David Lawant'a göre, faiz indirimi tahmini şu anda fiyatları etkiliyor olsa da Bitcoin'in büyük hisse senedi endeksleriyle korelasyonları düştüğü için bu açıklamaların uzun vadeli bir etkisi olmayabilir.

Lawant, "2025'te beklenen faiz indirimlerinin daha yavaş olması tamamen şaşırtıcı değil ancak kripto da dahil olmak üzere risk varlıkları üzerinde biraz baskı yaratıyor. Makro faktörler geleneksel olarak kriptonun fiyat hareketini etkilese de, özellikle piyasa yeni yönetimin politika değişikliklerini beklediğinden, sektöre özgü faktörlerin önümüzdeki haftalarda ve aylarda baskın olması muhtemeldir." yorumunu yaptı.