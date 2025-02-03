Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 3 Şubat 2025

Dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü yaptığı gümrük vergisi duyurusunun ardından ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin düşmesi ve büyük çaplı kripto para tasfiyelerinin tetiklenmesinin ardından küresel piyasalar çalkantılı bir hafta geçiriyor. Bu durum, uzun vadede yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin derinleştiğini gösteriyor.

Dow vadeli işlemleri Pazar günü geç saatlerde %1,2 düştü, S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri ise Trump'ın Meksika ve Kanada mallarına %25 ve Çin ithalatlarına %10 vergiler getirmesinin ardından sırasıyla %1,9 ve %2,7 düştü . Bunların Pazartesi günü 12:01 EST'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum sırasıyla %5 ve %10 düşerken, Dogecoin ve XRP ise %19'luk düşüş yaşadı.

7/24 işlem gören kripto piyasaları, daha geniş piyasa duyarlılığının erken göstergeleri haline geldi. Vadeli işlem piyasaları ve kripto genelindeki düşüş, yatırımcıların Pazartesi günü ABD piyasaları açıldığında önemli bir türbülans beklediğini gösteriyor.