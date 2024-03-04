Bitcoin, 65 bin doları aştı: Bitcoin (BTC) neden yükseliyor?

Bitcoin bu sabah son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 65 bin doları gördü.

Lider kripto varlık, 2021'in sonlarından bu yana en yüksek seviyesi olan 65 bin dolara ulaştı. Bitcoin saat 11.40 itibariyle günlük yüzde 5,5 artışla 65 bin 250 dolardan işlem gördü.

Böylece Bitcoin 2021 yılındaki rekor seviyesine yaklaştı. Bitcoin'de tarihi zirve Kasım 2021'de 68 bin 999 dolar olmuştu.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, bu yıl yüzde 50 değer kazandı. Bu yükselişin arkasında büyük oranda ABD'de listelenen Bitcoin fonları nedeniyle işlem hacminin artması bulunuyor. Bu nedenle yükseliş ağırlıklı olarak son birkaç haftada gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) bu yılın başlarında ABD tarafından onaylanmıştı. Bu fonların piyasaya sürülmesi yeni büyük yatırımcıların önünü açtı ve 2021'deki rekor seviyeleri anımsatan coşku ve ivmeyi yeniden ateşledi.

Ethereum da aynı şekilde ETF'lerin para girişini destekleyeceği spekülasyonları üzerine yükseldi. Ethereum yılbaşından bugüne yüzde 50 artışla 3 bin 500 dolara ulaştı.

Japonya Nikkei endeksinden S&P 500'e ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'a kadar pek çok hisse senedi endeksinde rekorların kırılması ve borsa ile dövizdeki oynaklık göstergelerinin düşmesi de piyasadaki risk iştahının artmasında etkili oldu. Risk iştahındaki artış, riskli bir varlık olarak görülen Bitcoin'e olan talebi destekledi.

Ayrıca nisan ayında gerçekleşmesi beklenen yarılanma (halving) işleminin arzı kısıp Bitcoin değerini artıracağı beklentisi de fiyatlamaları destekledi.

Bitcoin, saat 11.40 tibarıyla yüzde 5,5 artışla 65 bin 250 dolar civarında işlem gördü. Ethereum aynı saatlerde yüzde 3,5 artışla 3 bin 520 dolara ulaştı.

Solana yüzde 3,5 artışla 131,5 dolardan, Ripple yüzde 4,4 artışla 0,64 dolardan, Cardano ise yüzde 10 artışla 0,79 dolardan işlem gördü.

Singapur'daki kripto analiz şirketi 10x Research'ün araştırma müdürü Markus Thielen, "Yatırımcılar daha yüksek fiyatlara çıkılacağından daha emin hissettikçe para akışı artıyor" dedi.

Analiz firması Spectra Markets'in yöneticisi Brent Donnelly, "Nasdaq'ın tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktığı bir dünyada, Bitcoin yüksek oynaklığa sahip bir teknoloji göstergesi ve olmaya devam ettiği için kripto iyi performans gösterecek" dedi.