Haber Tarihi: 28 Şubat 2024 16:37 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 16:37

Bitcoin, 60 bin doları aştı: Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 60 bin dolar sınırını aştı. Ethereum ise 3 bin 300 doların üzerinde işlem gördü

Bitcoin, 60 bin doları aştı: Bitcoin neden yükseliyor?
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Kripto para piyasalarında soluksuz yükseliş devam ediyor. Bitcoin, 2 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin fiyatı, gün içinde en yüksek 60 bin 800 doları gördü. Bu rakam Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ethereum ise 3 bin 330 doların üzerinde alıcı buldu.

Kripto piyasasının toplam değeri, 2,18 trilyon dolar olarak kaydedildi. 2 trilyon sınırı en son Nisan 2022'de aşılmıştı.

Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. BTC, aralıksız yükselişine rağmen zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 15 gerisinde.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda Nvidia liderliğinde teknoloji hisselerinin performansı ile risk iştahı arttı.

Bitcoin'deki yükselişte borsada işlem gören yatırım fonlarına (ETF) olan talep etkili oldu.

Bitcoin ETF'leri salı günü toplam 2 milyar dolarlık işlem gördü. BlackRock'un Bitcoin yatırım fonu art arda ikinci günde 1,3 milyar doların üzerinde günlük işlem hacmi kaydetti.

Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci de kripto paraların yukarı yönlü hareketini destekledi. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
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