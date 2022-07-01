Bitci Teknoloji Durdurulamıyor: CRBT Token!

Son yıllarda dünyanın önde gelen takım ve spor organizasyonlarıyla 40'a yakın fan token anlaşmasını hayata geçiren Bitci, önemli bir haberi daha duyurdu.
Bitci Teknoloji, Coritiba Foot Ball Club ile yeni bir ortaklığa imza attı. Bu kapsamda geliştirilen fan token projesi 1 Temmuz 2022 tarihinde Bitci.com üzerinden satışa sunuldu. 5 milyon CRBT Token'ın satış süreci başlayıp 7 Temmuz tarihinde son bulacak.
CRBT Token'ın arzı 5 milyon CRBT olarak belirlendi. 5 milyon CRBT Token 1 BRL'den satışa sunulacak. Satış sürecinde minimum alım 50 CRTB ve maksimum alım ise 50.000 CRTB olacak. Bitci.com satış sürecinin ardından CRBT Token'ı 13 Temmuz'da borsada listeleyecek. CRBT Token, satış süreci ve Bitci.com ile ilgili daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bitci Teknoloji Hakkında
Çağdaş Holding bünyesinde Blockchain teknolojileri araştırma ve geliştirme amacıyla Bodrum'da kurulan Bitci Teknoloji, 2018 yılından bu yana sektördeki öncü faaliyetlerine devam etmektedir. İlk etapta kendisine ait mining tesisini ve mining havuzlarını kuran Bitci Teknoloji, ardından dünyanın en gelişmiş kripto para alım-satım borsalarından olan Bitci.com'u hayata geçirdi. 2020 yılında, Türkiye'nin ilk borsa ve ödeme sistemine entegre Blockchain'i olan Bitcichain'i geliştirdi.
Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda spor kulübü ile taraftar token projeleri geliştirmek üzere yola çıkan Bitci Teknoloji, bu kapsamdaki ilk anlaşmaları Türkiye'de Karşıyaka Spor Kulübü, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Eskişehirspor, Ankaragücü, Denizlispor, Bursaspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Bodrumspor, Afjet Afyonspor; Avrupa'da ise Glasgow Rangers, McLaren Racing, İspanya Milli Takımı, Wolverhampton Wanderers, MotoGP, Brezilya Milli Takımı, Uruguay Milli Takımı, Peru Milli Takımı, Deportivo Alaves, Celta Vigo, FIBA, MXGP, RCD Espanyol, FC Sion, Fortaleza, Recife, Cadiz, Spezia Calcio ile hayata geçirdi. Bitci Teknoloji, inşaat, enerji ve turizm gibi sektörlere yönelik blockchain çözümleri konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bitci Teknoloji'nin sistem altyapısı tamamen kendi mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilmiş olup; şirketin genel merkezi Bodrum'dadır.
Bitci Teknoloji, Coritiba Foot Ball Club ile yeni bir ortaklığa imza attı. Bu kapsamda geliştirilen fan token projesi 1 Temmuz 2022 tarihinde Bitci.com üzerinden satışa sunuldu. 5 milyon CRBT Token'ın satış süreci başlayıp 7 Temmuz tarihinde son bulacak.
CRBT Token'ın arzı 5 milyon CRBT olarak belirlendi. 5 milyon CRBT Token 1 BRL'den satışa sunulacak. Satış sürecinde minimum alım 50 CRTB ve maksimum alım ise 50.000 CRTB olacak. Bitci.com satış sürecinin ardından CRBT Token'ı 13 Temmuz'da borsada listeleyecek. CRBT Token, satış süreci ve Bitci.com ile ilgili daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bitci Teknoloji Hakkında
Çağdaş Holding bünyesinde Blockchain teknolojileri araştırma ve geliştirme amacıyla Bodrum'da kurulan Bitci Teknoloji, 2018 yılından bu yana sektördeki öncü faaliyetlerine devam etmektedir. İlk etapta kendisine ait mining tesisini ve mining havuzlarını kuran Bitci Teknoloji, ardından dünyanın en gelişmiş kripto para alım-satım borsalarından olan Bitci.com'u hayata geçirdi. 2020 yılında, Türkiye'nin ilk borsa ve ödeme sistemine entegre Blockchain'i olan Bitcichain'i geliştirdi.
Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda spor kulübü ile taraftar token projeleri geliştirmek üzere yola çıkan Bitci Teknoloji, bu kapsamdaki ilk anlaşmaları Türkiye'de Karşıyaka Spor Kulübü, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Eskişehirspor, Ankaragücü, Denizlispor, Bursaspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Bodrumspor, Afjet Afyonspor; Avrupa'da ise Glasgow Rangers, McLaren Racing, İspanya Milli Takımı, Wolverhampton Wanderers, MotoGP, Brezilya Milli Takımı, Uruguay Milli Takımı, Peru Milli Takımı, Deportivo Alaves, Celta Vigo, FIBA, MXGP, RCD Espanyol, FC Sion, Fortaleza, Recife, Cadiz, Spezia Calcio ile hayata geçirdi. Bitci Teknoloji, inşaat, enerji ve turizm gibi sektörlere yönelik blockchain çözümleri konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bitci Teknoloji'nin sistem altyapısı tamamen kendi mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilmiş olup; şirketin genel merkezi Bodrum'dadır.
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