Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda final zamanı

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin karşı karşıya geleceği final müsabakası, saat 15.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak ve Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek.



Covid-19 nedeniyle en son 2019-2020 sezonunda oynanan ve son şampiyon unvanıyla parkeye çıkacak olan Fenerbahçe, tarihinde 13 kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.



Sarı-lacivertliler, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Final ilk maçında Galatasaray ile karşılaştı ve rakibini 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Safiport, 74-66'yla maçın kazananı oldu ve finale yükseldi.



Bir diğer finalist ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Hatay Spor'u 81-58, Ormanspor'u da 96-93 mağlup ederek ikinci finalist oldu.





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