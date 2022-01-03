Bisiklette yeni teknik kadro açıklandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2022 yılında milli takımlarda görev yapacak antrenörleri açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bisiklette yeni teknik kadro açıklandı
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03 Ocak 2022 14:53
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2022 yılında milli takımlarda görev yapacak antrenörleri duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yol Bisikleti Milli Takımı'nı büyük erkeklerde Sloven Branko Filip, büyük kadınlarda ise Barış Ünlü çalıştıracak.

Dağ Bisikleti Milli Takımı'nda ise koordinatör olarak Nadir Yavuz görev yapacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunda başkanlığa 5 yıl sonra yeniden Emin Müftüoğlu seçilmişti.


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