Bisiklette, Halil İbrahim Doğan adından söz ettirmek istiyor

"Tur rahatlıkla ilk 10'a girer"

"Bizler öncü oluyoruz"

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Alman takımı Bike Aid adına yarışan milli bisikletçi Halil İbrahim Doğan, uluslararası alanda isminden söz ettirmek istediğini söyledi.Alman takımı Bike Aid adına yarışan milli bisikletçi Doğan, Tour of Türkiye'ye yaptığı açıklamada, uluslararası alanda isminden söz ettirmek istediğini söyledi. Bu sezon Alman kıta takımı Bike Aid'e transfer olan ve yeni takımında mutlu olduğunu söyleyen genç pedal, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.Almanya'da bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan, farklı ülkelerde gelen sporculara şans tanıyan Bike Aid formasıyla ilk yarışına şubat ayında Tour of Antalya'da çıkan ve takımıyla 4. sırayı elde eden Doğan, 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda da pedal basıyor.Daha önce de katıldığı turda bu kez daha üst sıraları hedefleyen 21 yaşındaki genç pedal Doğan, görüşlerini şöyle dile getirdi:İlk gün son 20 km'de yorgun düştüğü için gruptan ayrı geldiğini ve bu nedenle genel klasmanda iddiası olmadığını hatırlatan Doğan,diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun artık bir dünyaca bilinen bir marka yarış olduğunu söyleyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Tur sonrası biraz dinlenip ailesini ziyaret edeceğini fakat sonrasında yoğun bir takvimi olduğunu ifade eden Doğan, şöyle devam etti: