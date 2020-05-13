Bisiklette 6 Temmuz'a kadar olan yarışlar ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar faaliyet takviminde yer alan tüm yarışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak." denildi.