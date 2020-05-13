Bisiklette 6 Temmuz'a kadar olan yarışlar ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar faaliyet takviminde yer alan tüm yarışların, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı

Haber; AA
Bisiklette 6 Temmuz'a kadar olan yarışlar ertelendi
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13 Mayıs 2020 14:49
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar faaliyet takviminde yer alan tüm yarışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak." denildi.

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