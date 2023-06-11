Bisiklette 2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları tamamlandı

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) tarafından düzenlenen BMX Avrupa Kupası 10. etap yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan yarışlarda, 26 ülkeden 149 sporcu mücadele etti.



Sporcular, antrenmanların ardından vadi içerisinde hazırlanan parkurdaki sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.



Yarışların sonunda elit erkekler kategorisinde Kolombiyalı Diego Alejandro Arboleda birinci, İsviçreli sporculardan Cedric Butti ikinci, Renaud Blanc üçüncü oldu.



Elit kadınlarda ise yarışı Kolombiyalı Mariana Pajon zirvede tamamladı. Kanadalı Molly Simpson ikincilik, Kolombiyalı Gabriela Carrillo üçüncülük elde etti.



Genç erkeklerde Hollandalı Jason Noordam ilk sırayı alırken, Yeni Zelendalı Jack Greenough ikinci, Brezilyalı Guylherme Paradellas üçüncü oldu.



Genç kadınlarda yarışı Slovak Dominika Manikova birinci, Kolombiyalı Nicolle Mercado ikinci, Çek Sabina Kosarkova üçüncü tamamladı.



23 yaş altı erkekler kategorisinde bitiş çizgisini ilk geçen Yeni Zelendalı Bennett Greenough oldu. İtalyan Marco Radaelli ikinci, Şilili Ignacio Molina üçüncü sırada yer aldı.



23 yaş altı kadınlarda Ekvadorlu Domenica Mora'nın ilk sırada tamamladığı yarışta, Japonyalı Jui Yabuta ikinci, Belçikalı Valerie Vossen üçüncü sıraya yerleşti.



Dereceye giren sporculara, ödülleri törenle verildi. Yarışlar sonunda Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat izleyicilere gösteri sundu, çekilişle izleyicilere 15 bisiklet dağıtıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada, kentin, "Bisiklet Dostu Şehir" ve "Avrupa Spor Şehri" unvanlarını layıkıyla taşıdığını belirterek, "Sakarya'mız, her geçen gün diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında da adını dünya sahnesine çıkarıyor ve önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. İnşallah bu alanda desteklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Şampiyonanın son iki yarışı 11. ve 12. etapları, 2-3 Eylül'de Portekiz'de gerçekleştirilecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ