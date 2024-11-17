Bisikletçilerin yağmura rağmen hızı kesilmedi

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın uzun ve kısa parkurları koşuldu.

World Series'de 98 km'lik uzun parkur ve 66 km'lik kısa parkur nefesleri keserken 66 km'lik kısa parkura Paracycling sporcular da katıldı.



Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl dördüncü kez düzenlendi.



UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını Antalya'da ağırlandı. Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Mooves Event organizasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleri ve Antalya'nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ve Shimano ile Bisan'ın da sponsorluğunda 3 farklı parkurda gerçekleştirildi.



Amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya bisiklet yarışı; 98 km uzun parkur, 66 km AG Tohum kısa parkur 17 Kasım Pazar günü Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden saat 10.00'da start aldı. Yarışın startını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Nirvana Hotels CEO'su Ali Uçaş, Muratpaşa Belediyesi Kaymakamı İhsan Kara, Corendon Airlines Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.



Bisikletçiler, dünyadaki en hızlı parkurları ile ses getiren bu özel yarışta zorlu hava koşullarıyla sınırlarını zorladı. Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçen bisikletçiler, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek eşsiz bir rota üzerinde pedal çevirdi.



PARACYCLING ETABINDA SPORCULARIN AZMİ SINIR TANIMADI



Sınırları ortadan kaldıran paracycling etabında ise farklı kategorilerde yer alan sporcular büyük bir azimle mücadele etti. Paracycling etabında yer alan sporcuların performansları, engellerin sporla nasıl aşılabileceğini bir kez daha gösterdi.



Bisiklet dostu otelleri, bisiklet organizasyonları, bisiklet toplulukları ve bisiklet yolları ile bir bisiklet şehri olan Antalya, UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na 2029 yılında ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.



