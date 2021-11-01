Bisiklet yolu projelerine destek bisikletseverleri memnun etti

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği verilecek olması, bisiklet kullananlar tarafından memnuniyetle karşılandı.Türkiye'de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek, bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak. Gelecek yıl için erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel hedef olarak belirlendi., AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sürdürülebilir tek ulaşım aracının bisiklet olarak kabul gördüğünü söyledi.Torul, son yıllarda bisiklet kullanımının arttığına işaret ederek," diye konuştu.Bisiklet yollarının bu gelişmelerden dolayı yetersiz gelmeye başladığını dile getiren Torul, şunları kaydetti:Kararı bisiklet kullanımını artıracak önemli bir hamle olarak değerlendiren Torul,ifadelerini kullandı.Torul, bisiklet yollarının yapımından sonra amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Bisiklet severlerden Cemre Balkan da kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, projeyle bisiklet yollarının artarak daha çok insanın bisikleti ulaşım amaçlı tercih edeceğine inandığını söyledi.