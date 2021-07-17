Bisiklet yarışında ölüme davetiye!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde önceki gün düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, izleyenlerin yüreğini ağza getiren akıl almaz görüntülere sahne oldu. Hürriyet'ten Adil Demirçubuk, o yarışta kaza geçiren bisikletçi Kübra Bektaş ile konuştu:



"Bisiklet Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle organize edilen organizasyonda yaşananları, yarışta geçirdiği kaza sonrası başına gelenleri Instagram'dan paylaşan milli bisikletçi Kübra Bektaş'ın bizzat kendisinden öğrendik. Bektaş öyle şeyler anlattı ki, 'Yok artık' demekten kendimizi alamadık...



Böyle bir start görülmedi



"27 yaşındayım, onlarca yarışa katıldım, böylesini görmedim. Benim de içinde bulunduğum Elit Kadınlar sporcuları ile Yıldız, Genç, Büyük Kadınlar ve Genç Erkekler aynı anda start aldı. Gençler ile büyüklerin aynı anda start alması görülmüş bir şey değildir. Yaklaşık 200 sporcu aynı anda start aldık. O kadar karışık bir peloton (bisiklet yarışındaki ana grup) vardı ki, arkada kalırsam kaza olur diye çok korktum. Bu yüzden önde gittim. Arkamdan gelen genç sporculardan biri kendine yer kapmaya çalışırken bana omuz atınca, saatte 50 km hızla giderken dengemi kaybedip yere düştüm.



Sporcular çığlık çığlığa!



Yaklaşık 7-8 metre sürüklendim, takla attım. Bu arada arkamdaki bisikletçiler üstüme üstüme geliyor. Elimle kafamı kapattım, üstümden geçecekler! Kıpırdamaya çalışıyorum ama olmuyor; kolum hareket etmiyor. O sırada bir hakem aracı yanımda geçti, bana, 'Numaranı söyle' diye bağırdı, söyledim. Zannediyorum ki ambulans çağıracak! Daha sonra kendimi zar zor kenara attım fakat bisiklet ortada duruyor. O gencecik çocuklar bisikletin sağından solundan geçmeye çalışıyor çığlık çığlığa! Sonra baktım böyle olmayacak; her şeyi göze alıp bisikletin yanına geldim ve kenara çektim.



Kamyonlar ve bisikletçiler yan yana



Bu arada formasını giydiğim Ankara Gençlik Hizmetleri takımının arabası geldi. Antrenörüm benim yaralandığımı görünce ambulansı aradı fakat ulaşamadı, 'Ambulans yok, seni arabaya alalım' dedi. Arabaya bindim, inanır mısınız, o anda 13-15 yaşında çocuklar var. Biz arabayla peletona ulaştığımızda birden trafiğin açıldığını gördük. Sporcuların yanından arabalar, kamyonlar geçiyordu. Biz endişe içinde sporcuları izlerken, kızlardan bazılarının başka bir yola döndüğünü gördük. Polis yanlış yolu göstermiş. Kızlar öbür yolda, yanlarında kimse yok. Ne bir hakem, ne başka kimse."



BU ÇOCUKLARA NASIL SPOR YAPTIRACAĞIZ!



Kübra Bektaş, genç sporculara üzüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Ben 27 yaşına geldim. Milli oldum, bırakabilirim fakat o gencecik kızlara üzülüyorum. Başıma gelenleri görünce korktular. Biz bu çocuklara nasıl spor yaptıracağız? Bu sporu böyle tanıtamazsınız."



DİŞLİ ELİME GİRMİŞ, 1.5 SAAT ÖYLE BEKLEDİM



Kübra Bektaş, yaşadıklarını anlatırken, "Bisikletin dişlilerinden biri elime girmiş. Ambulansa ulaşana kadar 1,5 saat o şekilde kalmışım. Daha sonra gittiğim hastanede 6 röntgen çektiler, kırık mı çatlak mı tam olarak anlayamadılar" ifadelerini kullandı.



ORGANİZASYONDA YER ALAN HERKES GÖREVDEN ALINDI



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, organizasyon bozukluğu nedeniyle sporcuların hayati tehlike yaşadığı 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Küçükbakırcı, "Kahramankazan'daki yarışlarda görevli tüm hakem ve diğer personeli görevden aldık" dedi.



AMBULANS, KAZADAN 1,5 SAAT SONRA GELEBİLDİ



"Biz, polislerin gösterdiği yoldan giderken geri döndük, meğer orası da yanlış yolmuş. Sonra takımlara toplanma talimatı geldi ve yarış komple iptal edildi. Tamamen bir fiyaskoydu. Olanları seyrederken kendi acılarımın farkında değilim. Finişe gelince ağrılarım ortaya çıktı. Hakemlere 'Yaralıyım, ambulans yok mu?' dedim. Bana 'Sen öyle bağıramazsın' diye çıkıştılar. 15 dakika sonra ambulans geldi, beni hastaneye götürdüler. Bu arada kazadan itibaren tam 1,5 saat geçti."



(Fotoğraf: Kübra Bektaş instagram / https://www.instagram.com/p/CRW1qz2hPm7/]



