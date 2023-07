Bisiklet Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te oksijen depoluyor

İngiltere'nin Glasgow kentinde 3-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya katılacak Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor.



Bisiklet Milli Takım Antrenörü Suat Torgal, AA muhabirine, yakın dönemde üst üste önemli organizasyonlara katılacaklarını söyledi.



Yoğun yarış dönemi öncesi Erciyes'te kampa girdiklerini belirten Torgal, "Buradaki kampın ardından katılacağımız Dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra yurt içindeki uluslararası yarışlarda puan toplayarak olimpiyat kotasını dolduruyoruz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları için yeterli kotayı alarak ülkemizi olimpiyatlarda yeniden bisiklet alanında temsil etmek." dedi.



Torgal, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 1923'ten beri faaliyet gösterdiğini, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu ve şu anki yol bisikleti takımının yükseliş aşamasında olduğunu kaydetti.



Yol Bisikleti Milli Takımı'nın son dönemlerde uluslararası yarışmalarda ciddi başarılar elde ettiğini vurgulayan Torgal, "Bugüne kadar toplanan puanlar baz alınsa biz şu anda olimpiyata gitmeyi hak kazanmış durumdayız. Ancak bilindiği gibi bu dinamik bir süreç. 17 Ekim'e kadar puan toplama süreci devam edecek ve bu tarihte kota puanları açıklanacak. Şu anda biz kotanın üzerine çıkmış durumdayız." diye konuştu.



Bisiklet sporcusu için yüksek irtifa kampının önemine de değinen Torgal, şöyle devam etti:



"Biz genelde sezona yüksek irtifa kampıyla başlamaya gayret ediyoruz. Yüksek irtifa kampı sporcunun ciğerindeki oksijen tutma kapasitesini ve dolayısıyla da performansını hızlı bir şekilde geliştiriyor. Biz ihtiyaç duydukça yüksek irtifa kampı yapıyoruz. Yakın gelecekteki çok önemli müsabakalarımızın ön hazırlığını burada yapıyoruz. Sporcularımızın hem fiziksel hem teknik hem de beceri yönündeki gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmak için buraya geliyoruz. Dolayısıyla burası aslında şu koşullar altında olmazsa olmaz bir çalışma. Burası iklim yönünden de bize büyük avantajlar sağlıyor. Örneğin şu an Türkiye'nin birçok yerinde kavurucu sıcaklar var. Biz bunu hissetmiyoruz bile. Erciyes, bisiklet kampı için mükemmel bir lokasyon. Hem konaklama hem de trafik ve yol koşullarıyla burası ideal bir nokta. Burayı sadece biz değil rakiplerimiz olan diğer ülkelerin de milli takımları tercih etmeye başladı."



''YÜKSEK İRTİFA BİZİM İÇİN ÇOK''



Takımın başarılı sporcularından Burak Abay da 13 yıldır yol bisikleti sporu yaptığını söyledi. 2 bin 200 metrede antrenman imkanı bulmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Abay, "Önümüzde bir çok yarış var. Bu yarışlar öncesinde yüksek irtifa kampı yapıyoruz." diye konuştu.



Erciyes'i her hazırlık döneminde tercih ettiklerini anlatan tecrübeli bisiklet sporcusu Ahmet Örken de "Mukavemet sporcuyuz. Bu yüzden yüksek irtifa kampı bizim için çok önemli. Erciyes'te bu konuda her türlü imkanı bize sağlıyor." ifadelerini kullandı.