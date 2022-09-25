Bisiklet heyecanı Kırıkkale'de start aldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda, kriteryum etapları başladı.



Kırıkkale'de düzenlenen 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın son günü kapsamında, Millet Bulvarı'nda kriteryum etapları başladı. Bugün 15 yaş altı kızlar 7 tur, 15 yaş altı erkekler 9 tur, 17 yaş altı kızlar 12 tur, master erkekler 15 tur, 17 yaş altı erkekler 12 tur ve genç erkekler 15 tur kategorilerinde yarışacak.



430 sporcunun katıldığı 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, öğleden sonra düzenlenecek halk sürüşü ve ödül töreninin ardından sona erecek.

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