Bisiklet Festivali heyecanı Şırnak'ta yaşandı

Şırnak'ta 15 ilden 53 bisikletçinin katılımıyla "Bisiklet Festivali" gerçekleştirildi.



Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Şırnak Valisi Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, kentin her alanda baharı yaşadığını, sporda da her kategoride başarılar elde edildiğini söyledi.



Kentin sporun 28 branşında büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:



"Şırnak merkezi dağlık bir yapıya sahip olmasına rağmen bisiklet sporuna gönül veren burada sporun her alana yayılması için çok ciddi gayret gösteriyorlar. Bisiklet festivalini geleneksel hale getiriyoruz ve buna da bir takvim belirliyoruz. Sadece gelecek yıl 14 ulusal ve uluslararası etkinlik yapacağız. Özellikle karşımızda lisede gençlerimiz var. Onların da bu spora ilgi göstersinler, bu alanda faaliyetlerinde daha da arttırmaları için her türlü desteğiyle hazırız"



"Artık Şırnak'ın dışarıda olumsuz olan algısının olmaması için her türlü gayreti gösterip, Şırnak'ımızı bir turizm, spor, kültür, sanat, tarih, aynı zamanda sanayi ve üretim şehri haline getireceğiz" diyen Bilgin, şöyle devam etti:



"Sadece Şırnak tek yönlü bir gelişim değil çok yönlü bir gelişimle her alanda adından söz ettiren bir il olma hürriyetini ortaya koyacak. 2023 yılında tüm arkadaşlarımızla birlikte halkımızla birlikte mevcut, bundan önceki tempomuza kat ve kat üstüne çıkarak, yarınlar hep birlikte yaşamak için el ele vereceğimizi belirtmek istiyorum"



Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da lisanslı spor sayılarında son yıllarda yapılan çalışmalarla birçok ilin önünde yer aldıklarını belirtti.



Kentin sporda geleceğinin parlak olduğunu ifade eden Ayar, "Şırnak bir spor şehri olma yolunda ilerliyor. Daha önce lisanslı sporcu sayımız 3-4 binlerde iken şimdi 25 bini aştı. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz inşallah lisanslı sporcu sayımızı 50 binlere çıkartacağız" dedi.



Konuşmaların ardından 53 bisikletçi Cizre ilçesine kadar olan 45 kilometrelik yolda pedal çevirdi.





