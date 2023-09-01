Bisiklet festivali başladı

3. Karabük Bisiklet Festivali "Gökyüzüne Pedalla" temasıyla Keltepe Kayak Merkezi'nde başladı.
Karabük Bisiklet Derneği tarafından Karabük Valiliği ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katılıyor.
Bisikletliler, Çetiören Mesire Alanı'na doğru 21 kilometre pedal çevirecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, bisikletlilerin Keltepe Kayak Merkezi'nde kurulan kamp alanında toplandığını söyledi.
Karabük Bisiklet Derneği tarafından Karabük Valiliği ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katılıyor.
Bisikletliler, Çetiören Mesire Alanı'na doğru 21 kilometre pedal çevirecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, bisikletlilerin Keltepe Kayak Merkezi'nde kurulan kamp alanında toplandığını söyledi.